مصرع 14 شخصا في انهيار منزل بمحافظة أسيوط جنوبي مصر (فيديو)

أعلنت السلطات المصرية، اليوم الثلاثاء، انتشال 14 جثة وإصابة 6 أشخاص في حصيلة نهائية لحادث انهيار منزل بحي شرق في محافظة أسيوط جنوبي العاصمة القاهرة.

وأفاد محافظ أسيوط اللواء عصام سعد، في بيان نشرته المحافظة عبر صفحتها بموقع فيسبوك، بانتهاء “جهود رفع أنقاض منزل كان مكونا من 3 طوابق تعرض للانهيار أمس الاثنين بمنطقة حي شرق”.

وكان المحافظ قد قرر، أمس الاثنين، تشكيل لجنة هندسية لمعاينة المنزل المنهار والعقارات المجاورة وجميع عقارات المنطقة لفحصها ومراجعتها وكتابة تقرير عن أسباب الحادث واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المنازل المجاورة حفاظا على أرواح قاطنيها، بحسب البيان.

98 ألف مبنى موشك على السقوط

وشهدت مصر في الآونة الأخيرة حوادث انهيار لمبان سكنية مأهولة خلفت ضحايا في الكثير من المحافظات.

ويشير آخر إحصاء سكاني أجري في مصر عام 2017 إلى أن نحو 3 ملايين مبنى تمثل 24% من مباني مصر تحتاج إلى ترميم، وأن نحو 98 ألف مبنى مأهولا ينبغي إخلاؤها وهدمها.