ناسا تنشر صورا فريدة لأكبر بركان في النظام الشمسي (شاهد)

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، اليوم الثلاثاء، أن مركبة “أوديسي” التابعة لها، التقطت صورًا فريدة لأكبر جبل وأطول بركان في النظام الشمسي بالمريخ والمعروف باسم “أوليمبوس مونس” (Olympus Mons).

ووفقًا للوكالة، تمتد قاعدة البركان على مسافة 600 كيلومتر (373 ميلًا) بالقرب من خط الاستواء المريخي بينما ترتفع 27 كيلومترًا (17 ميلًا) في الهواء الرقيق للكوكب.

والتُقطت أحدث صورة للبركان من المركبة المدارية “أوديسي” في 11 مارس/آذار عبر نظام التصوير بالانبعاث الحراري (THEMIS).

وفي الصورة يظهر شريط أبيض مزرق فوق “أوليمبوس مونس” محاط بكمية غبار عائم في هواء المريخ، وهناك طبقة رقيقة من اللون الأرجواني الموجودة فوقها تشير على الأرجح إلى مزيج من غبار المريخ الأحمر مع بعض سحب الماء الجليدي المزرق. وأخيرًا، يمكن رؤية طبقة زرقاء وخضراء حيث تصل سحب الجليد المائي إلى ارتفاع حوالي 31 ميلًا (50 كيلومترًا) في سماء المريخ.

