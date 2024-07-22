“حزم انتحار” وراء وفاة 4 أشخاص في نيوزيلندا و88 في بريطانيا

ربطت الشرطة النيوزيلندية 4 وفيات في البلاد بعمليات بيع “حزم انتحار” تمت عبر الإنترنت من مواقع طاهٍ كندي سابق، وفق نتائج توصلت إليها ونشرتها اليوم الاثنين.

وخلصت الطبيبة الشرعية ألكسندرا كننغهام إلى أن 3 طلاب تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاما ومدرّبا شخصيا يبلغ 40 عاما، انتحروا بعد شراء “حزم انتحار” من شركات مرتبطة بالطاهي الكندي كينيث لو.

وتشتبه الشرطة الكندية في أن “لو” أرسل ما يصل إلى 1200 “حزمة انتحار” إلى أشخاص في أكثر من 40 بلدا بين عامي 2020 و2023 قبل توقيفه، واستهدف خصوصا أشخاصا ضعفاء عبر الإنترنت.

ويقول المدّعون الكنديون إن هذه الحزم تحتوي على مادة مضافة إلى الأغذية يمكن أن تقتل إذا أسيء استخدامها.

Fmr Canadian chef Kenneth Law accused of selling suicide kits faces 14 cts of murder. Since 2020, Law allegedly sold as many as 1,200 of these deadly packages to people in 40 countries, targeting vulnerable people and marketing packages of masks and sodium nitrite online.🤬 pic.twitter.com/9LCuIh8Pn7 — Sumner (@renmusb1) December 14, 2023

28 تهمة

وأوقف “لو” في مايو/أيار 2023 ووُجهت إليه في كندا 14 تهمة قتل و14 تهمة أخرى بتقديم المشورة والمساعدة على الانتحار، لكنه نفى كل تلك الاتهامات. وبعد تنبيه من الإنتربول، بدأت دول أخرى تحقيقاتها.

في بريطانيا، اشترى 272 شخصا على الأقل منتجات من مواقع “لو” وتوفي 88 منهم، وفق ما أفادت الشرطة. وفي إيطاليا، أُحصي 9 مشترين توفي واحد منهم على الأقل. وكان الضحايا الكنديون ذكورا وإناثا تتراوح أعمارهم بين 16 و36 عاما، وفقا للشرطة الكندية.