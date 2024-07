“حزم انتحار” وراء وفاة 4 أشخاص في نيوزيلندا و88 في بريطانيا

ربطت الشرطة النيوزيلندية 4 وفيات في البلاد بعمليات بيع “حزم انتحار” تمت عبر الإنترنت من مواقع طاهٍ كندي سابق، وفق نتائج توصلت إليها ونشرتها اليوم الاثنين.

وخلصت الطبيبة الشرعية ألكسندرا كننغهام إلى أن 3 طلاب تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاما ومدرّبا شخصيا يبلغ 40 عاما، انتحروا بعد شراء “حزم انتحار” من شركات مرتبطة بالطاهي الكندي كينيث لو.

وتشتبه الشرطة الكندية في أن “لو” أرسل ما يصل إلى 1200 “حزمة انتحار” إلى أشخاص في أكثر من 40 بلدا بين عامي 2020 و2023 قبل توقيفه، واستهدف خصوصا أشخاصا ضعفاء عبر الإنترنت.

ويقول المدّعون الكنديون إن هذه الحزم تحتوي على مادة مضافة إلى الأغذية يمكن أن تقتل إذا أسيء استخدامها.

