شاهد: لحظة انفجار هائل في أحد ينابيع المياه الحارة الطبيعية داخل منتزه أمريكي

أظهر مقطع “فيديو” تداوله نشطاء على مواقع التواصل، الأربعاء، لحظة فوران هائل لأحد ينابيع المياه الحارة في منتزه يلوستون الوطني بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويظهر “الفيديو” اندفاع الماء الساخن والبخار عاليًا في الهواء، مكونًا سحابة كثيفة غطت المنطقة المحيطة، ما دفع الزوار إلى الابتعاد بسرعة عن المكان.

ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية، فلم تُسجل أي إصابات نتيجة الانفجار، ولكن الحادث دفع السلطات إلى إغلاق منطقة “Biscuit Basin” مؤقتًا، لضمان سلامة الزوار.

ويعد منتزه يلوستون من أشهر المنتزهات في العالم، حيث يقصده السياح من مختلف البلدان لمشاهدة ينابيع المياه الحارة والفوارات الحرارية وغيرها من الظواهر الطبيعية المميزة.

والانفجارات الحرارية المائية هي ظاهرة معروفة في منتزه يلوستون، وتحدث عندما يتحول الماء تحت الأرض إلى بخار بشكل فجائي.

ويُعزى الانفجار إلى انسداد في الممرات الطبيعية تحت الأرض التي تحمل المياه الساخنة.