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بطاقات هدايا من “كراود سترايك” اعتذارا عن العطل التقني العالمي

آلة تذاكر في لندن خارج الخدمة بسبب العطل العالمي (الأناضول)
28/7/2024

بدأت شركة الأمن السيبراني الأمريكية “كراود سترايك” (CrowdStrike) تقديم بطاقات هدايا إلى المتضررين بعدما تسببت في تعطّل ملايين أجهزة الكمبيوتر في مختلف أنحاء العالم قبل 10 أيام تقريبًا بسبب عملية تحديث فاشلة لتطبيقاتها، مما أثار ضجة وجدلًا واسعًا.

وتقدّم الشركة بطاقات هدايا بقيمة 10 دولارات للبطاقة الواحدة للمتضررين من العطل لاستخدامها مع خدمة توصيل الطعام إلى المنازل “أوبر إيتس” كاعتذار من جانب “كراود سترايك” عن العطل الذي تسببت فيه.

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ونقل موقع “تك كرانش” (TechCrunch) المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن مصدر القول إنهم استقبلوا رسالة بريد إلكتروني من الشركة تعرض عليهم بطاقة مشتريات هدية لأنها “تدرك العبء الإضافي الذي تسبب فيه العطل الذي وقع يوم 19 من يوليو/تموز الجاري”.

وأضافت الشركة في إحدى رسائل البريد الإلكتروني “لذلك نرسل من أعماق قلوبنا الشكر والاعتذار عن هذا الإزعاج”، كما نشر أحد المستخدمين الرسالة نفسها على منصة إكس، وتقول “للتعبير عن امتناننا، نقدم لكم فنجان القهوة التالي أو الوجبة الخفيفة في وقت متأخر من الليل مجانًا للمستخدمين”.

وأشار موقع تك كرانش إلى أن هذه الرسائل أُرسلت من عنوان بريد إلكتروني تابع لشركة كراود سترايك، وباسم مدير الأعمال في الشركة دانيا برنارد، حسب صور الشاشة التي تم التقاطها لهذه الرسالة وتداولها على منصات التواصل الاجتماعي.

وحسب رسالة على منصة إكس، فإن قيمة بطاقة المشتريات المجانية في بريطانيا تبلغ 7.75 جنيهات إسترلينية.

“تم إلغاء البطاقة”

وقال بعض المستخدمين الذين تلقوا رسائل الهدية إنهم عندما حاولوا استخدام بطاقة المشتريات ظهرت لهم رسالة تقول إنه “تم إلغاء البطاقة”.

وعندما حاول موقع تك كرانش استخدام البطاقة على صفحة أوبر إيتس، ظهرت رسالة تقول “تم إلغاء هذه البطاقة من جانب مصدرها ولم تعد صالحة للاستخدام”.

من ناحيته، أكد كيفن بناشي المتحدث باسم كراود سترايك قيام الشركة بإرسال بطاقات الهدايا.

وقال “أرسلنا هذه البطاقات إلى أعضاء فرقنا وشركائنا الذين ساعدوا العملاء أثناء الأزمة لكن صفحة أوبر تعاملت مع البطاقات باعتبارها محاولة احتيال بسبب كثافة استخدامها”.

المصدر : الألمانية