بطاقات هدايا من “كراود سترايك” اعتذارا عن العطل التقني العالمي

بدأت شركة الأمن السيبراني الأمريكية “كراود سترايك” (CrowdStrike) تقديم بطاقات هدايا إلى المتضررين بعدما تسببت في تعطّل ملايين أجهزة الكمبيوتر في مختلف أنحاء العالم قبل 10 أيام تقريبًا بسبب عملية تحديث فاشلة لتطبيقاتها، مما أثار ضجة وجدلًا واسعًا.

وتقدّم الشركة بطاقات هدايا بقيمة 10 دولارات للبطاقة الواحدة للمتضررين من العطل لاستخدامها مع خدمة توصيل الطعام إلى المنازل “أوبر إيتس” كاعتذار من جانب “كراود سترايك” عن العطل الذي تسببت فيه.

ونقل موقع “تك كرانش” (TechCrunch) المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن مصدر القول إنهم استقبلوا رسالة بريد إلكتروني من الشركة تعرض عليهم بطاقة مشتريات هدية لأنها “تدرك العبء الإضافي الذي تسبب فيه العطل الذي وقع يوم 19 من يوليو/تموز الجاري”.

وأضافت الشركة في إحدى رسائل البريد الإلكتروني “لذلك نرسل من أعماق قلوبنا الشكر والاعتذار عن هذا الإزعاج”، كما نشر أحد المستخدمين الرسالة نفسها على منصة إكس، وتقول “للتعبير عن امتناننا، نقدم لكم فنجان القهوة التالي أو الوجبة الخفيفة في وقت متأخر من الليل مجانًا للمستخدمين”.

This blows my mind. Sorry we messed up your life. Let us buy you a cup of coffee. CrowdStrike offers a $10 apology gift card to say sorry for outage | TechCrunch https://t.co/9gfjVzK98k — Diane Hessan (@DianeHessan) July 25, 2024

وأشار موقع تك كرانش إلى أن هذه الرسائل أُرسلت من عنوان بريد إلكتروني تابع لشركة كراود سترايك، وباسم مدير الأعمال في الشركة دانيا برنارد، حسب صور الشاشة التي تم التقاطها لهذه الرسالة وتداولها على منصات التواصل الاجتماعي.

وحسب رسالة على منصة إكس، فإن قيمة بطاقة المشتريات المجانية في بريطانيا تبلغ 7.75 جنيهات إسترلينية.

“تم إلغاء البطاقة”

وقال بعض المستخدمين الذين تلقوا رسائل الهدية إنهم عندما حاولوا استخدام بطاقة المشتريات ظهرت لهم رسالة تقول إنه “تم إلغاء البطاقة”.

To mitigate the fallout, CrowdStrike sent $10 Uber Eats gift cards to its contractors, thanking them for their hard work during the crisis. The email, which included a promo code for Uber Eats, aimed to show appreciation for the extra efforts. However, many recipients reported… — Elena (@helen44767171) July 28, 2024

وعندما حاول موقع تك كرانش استخدام البطاقة على صفحة أوبر إيتس، ظهرت رسالة تقول “تم إلغاء هذه البطاقة من جانب مصدرها ولم تعد صالحة للاستخدام”.

CrowdStrike is offering its partners a $10 Uber Eats gift card as an apology. When TechCrunch checked the voucher, the Uber Eats page provided an error message that said the gift card “has been canceled by the issuing party and is no longer valid.” : https://t.co/XAysoHNniO pic.twitter.com/saEyOxkk1S — Binni Shah (@binitamshah) July 25, 2024

من ناحيته، أكد كيفن بناشي المتحدث باسم كراود سترايك قيام الشركة بإرسال بطاقات الهدايا.

وقال “أرسلنا هذه البطاقات إلى أعضاء فرقنا وشركائنا الذين ساعدوا العملاء أثناء الأزمة لكن صفحة أوبر تعاملت مع البطاقات باعتبارها محاولة احتيال بسبب كثافة استخدامها”.