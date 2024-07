“أكثر الإعلانات إثارة للقلق”.. برنامج غوغل للذكاء الاصطناعي يفجر موجة انتقادات

انتقد أكاديميون وناشطون إعلان شركة غوغل لبرنامجها للذكاء الاصطناعي، الذي استخدمت فيه طفلة البرنامج لكتابة رسالة إلى لاعبتها المفضلة، معتبرين أنه كان من الأولى تشجيعها على الكتابة بنفسها.

ويُظهر إعلان “دير سيدني” الذي يهدف إلى الترويج لقدرات برنامج (جيميني إيه آي)، رجلا يصف بشكل عاطفي كيف كتبت هذه الأداة الذكية لابنته رسالة إلى العداءة الأمريكية سيدني ميشيل ماكلولين-ليفرون التي حطّمت الرقم القياسي العالمي في نهائيات سباق 400 متر حواجز للسيدات في طوكيو عام 2021.

لكنّ بعض المشاهدين انتقدوا الإعلان معتبرين أنه يروج لفكرة أنه يجب على الآباء إقناع أطفالهم بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي بدلا من تعلم التعبير عن أنفسهم.

“من أكثر الإعلانات إثارة للقلق”

وقال شيلي بالمر أستاذ الإعلام في جامعة سيراكيوز في ولاية نيويورك الأمريكية في تدوينة “إنه واحد من أكثر الإعلانات إثارة للقلق التي رأيتها”، مضيفا “هذا هو ما لا نريد أن يفعله أي شخص باستخدام الذكاء الاصطناعي أبدا”.

Have you seen Google’s “Dear Sydney” Olympic ad featuring a father using Gemini AI to help his young daughter write a fan letter to Sydney McLaughlin-Levrone? It is one of the most disturbing commercials I’ve ever seen. To be clear, I love the idea of a young aspiring athlete… pic.twitter.com/FFohdVBbut — Shelly Palmer (@shellypalmer) July 29, 2024

“أمر مريع”

وقالت الكاتبة ليندا هولمز في منشور عبر موقع “بلو سكاي”، “هذا الإعلان الذي يُظهر شخصا لديه طفلة يستخدم الذكاء الاصطناعي لكتابة رسالة إلى الرياضية المفضلة لديها، أمر مريع”، وتساءلت “من يريد رسالة إعجاب مولّدة من الذكاء الاصطناعي؟”.

وأُطلقت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي متسائلة عما إذا كان الإعلان يشير إلى مستقبل مظلم يسقط فيه الإبداع البشري بسبب الذكاء الاصطناعي.

Hey @Google… Any parent that uses AI to write a letter to an athlete for their kid instead of having the kid write their own thoughts in their own hand is doing their child a gross disservice. https://t.co/qaKUaHI9Wc — Doug Keegan (@doug_keegan) July 29, 2024

وروّج كثر للفوائد الموعودة للذكاء الاصطناعي، لكنّ الأساتذة والموسيقيين والفنانين وغيرهم اتهموا مبتكريه بتدريب أجهزة كمبيوتر متقدمة لتحل مكانهم.