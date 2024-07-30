الهند.. مصرع وفقدان العشرات إثر انهيارات أرضية في كيرالا وتأخُّر الإغاثة بعد انهيار جسر (فيديو)

ذكرت وسائل إعلام محلية أن 54 شخصا على الأقل لاقوا حتفهم وأصيب عشرات آخرون بانهيارات أرضية بولاية كيرالا في جنوب الهند، في حين تعطلت عمليات الإنقاذ بعد انهيار جسر رئيسي في المنطقة.

وقالت فينا جورج، وزيرة الصحة في الولاية، إن أكثر من 70 شخصا أصيبوا بهذه الانهيارات.

المياه جرفت الكثيرين

وذكرت صحيفة إنديان إكسبريس أن المياه جرفت العديد من الأشخاص في نهر تشاليار على الأرجح.

وأظهرت لقطات تلفزيونية المياه تتدفق عبر الصخور والأشجار المتساقطة وانهيار العديد من المنازل.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الهندية هطل أمطار غزيرة في الولاية اليوم.

وقال مكتب رئيس وزراء ولاية كيرالا في بيان إن جهود الإغاثة مستمرة مع إرسال طائرتي هليكوبتر تابعتين للقوات الجوية الهندية.

تعطل الإغاثة بعد انهيار جسر

وقال محسن شاهدي، وهو مسؤول كبير في الفريق الوطني للاستجابة للكوارث، إن عمليات الإنقاذ تعطلت بسبب تعثر الوصول إلى المنطقة برا بعد انهيار الجسر.

وذكرت سلطات المقاطعة أن أعمال البحث والإنقاذ ما زالت مستمرة للوصول إلى عشرات المواطنين العالقين جراء الانهيارات الأرضية الناتجة عن الأمطار الغزيرة.

مئات عالقون تحت التربة

وأظهرت صور وزعتها الهيئة الوطنية للاستجابة للكوارث، عناصر الإنقاذ ينقلون جثثًا وضعت على حمالات ويخرجون بصعوبة من موقع غمره الطين والركام الناتج عن قوة الانزلاق الأرضي.

وأعلن الجيش الهندي أنه نشر أكثر من 200 جندي لمساعدة قوات الأمن المحلية وفرق الإطفاء في مهمات البحث والإنقاذ.

وقال في بيان “يشتبه في أن المئات عالقون” في مكان انزلاق التربة.

وسبق أن عانت كيرالا جراء الفيضانات والانزلاقات الأرضية التي تسببت في مصرع 25 شخصا على الأقل عام 2021.

وفي 2018، قتل زهاء 500 شخص في الولاية ذاتها جراء أسوأ فيضانات تشهدها كيرالا منذ قرابة 100 عام.