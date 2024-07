باحثون: حر الصيف يقلل فعالية الأدوية ونصائح لتخزينها بشكل سليم

مع استمرار حرارة الصيف، يواجه الإنسان أخطار الإصابة بالجفاف وغيره من الأمراض التي تقترن بارتفاع حرارة الطقس.

ولكن الباحثين يؤكدون أن الحرارة، مثلما تؤثّر في البشر، فإنها تؤثر أيضًا في الأدوية، وتقلل فعاليتها، وهو ما ينطوي على خطورة بالغة على صحة المرضى.

وقال الطبيب مايك رين المتخصص في طب الأسرة والمجتمع في كلية طب بايلور في مدينة هيوستن الأمريكية، إن الحرارة والرطوبة تؤثران بشكل كبير في فعالية بعض الأدوية.

وأضاف في بيان صحفي أورده الموقع الإلكتروني “هيلث داي” المتخصص في الأبحاث الطبية “لا يريد أحد من المرضى أن تخفق الأدوية التي يتناولها في علاج المرض أو تتراجع فعاليتها”.

