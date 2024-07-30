باحثون: حر الصيف يقلل فعالية الأدوية ونصائح لتخزينها بشكل سليم

مع استمرار حرارة الصيف، يواجه الإنسان أخطار الإصابة بالجفاف وغيره من الأمراض التي تقترن بارتفاع حرارة الطقس.

ولكن الباحثين يؤكدون أن الحرارة، مثلما تؤثّر في البشر، فإنها تؤثر أيضًا في الأدوية، وتقلل فعاليتها، وهو ما ينطوي على خطورة بالغة على صحة المرضى.

الحرارة والرطوبة

وقال الطبيب مايك رين المتخصص في طب الأسرة والمجتمع في كلية طب بايلور في مدينة هيوستن الأمريكية، إن الحرارة والرطوبة تؤثران بشكل كبير في فعالية بعض الأدوية.

وأضاف في بيان صحفي أورده الموقع الإلكتروني “هيلث داي” المتخصص في الأبحاث الطبية “لا يريد أحد من المرضى أن تخفق الأدوية التي يتناولها في علاج المرض أو تتراجع فعاليتها”.

As temperatures rise, many commonly-used medications make people more sensitive to extreme heat. This is all the more reason to push for an end to fossil fuel emissions – they're making us sick in more ways than one! https://t.co/hrvzM8U70y — Food & Water Watch (@foodandwater) July 29, 2024

وأشار رين إلى أن “الأدوية التي تكون في صورة رذاذ مثل الأدوية التي يتم استنشاقها لعلاج ضيق التنفس تتأثر بالحرارة، وقد تصاب بالتلف”، موضحًا أن “الحرارة قد تؤدي إلى جفاف السائل الدوائي أو الأدوية التي يتناولها المريض عن طريق الحقن، حيث يمكن أن تتصلب أو تتبخر؛ وبالتالي تصبح غير صالحة للاستعمال”.

وذكر أن بعض العقاقير مثل أدوية علاج الغدة الدرقية أو منع الحمل قد تبدو صالحة بعد التعرض لسخونة الطقس، ولكن الجزيئات الكيمياوية داخل هذه الأدوية تفسد بسبب الحرارة، أما النسخ السائلة منها، فإنها قد تذوب بسبب الحر أو تتحول إلى مادة جيلاتينية.

نصائح لتخزين الأدوية

ومن أجل تخزين الأدوية بشكل سليم، يقول رين إنه من الضروري إبعاد الدواء عن أشعة الشمس المباشرة والاحتفاظ به في درجة حرارة الغرفة أو في خزانة مخصصة أو في مكان بارد وجاف.

كما يحذر من ترك أي أدوية في السيارة نظرًا لأنها تكون عادة في أماكن مفتوحة تحت أشعة الشمس المباشرة.