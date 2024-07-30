حوَّلها إلى “طائرات ودبابات”.. طفل موهوب في غزة يحاكي واقع الحرب عبر كراتين المساعدات (فيديو)

يحاكي الطفل الفلسطيني زين الدين المدهون (11 عامًا) واقع حرب الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة منذ نحو 10 أشهر من خلال تحويل كراتين المساعدات الغذائية إلى مجسمات كرتونية.

ومن داخل خيمة نزوح عائلته بمدرسة إيواء تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) بمخيم النصيرات وسط القطاع، يقوم المدهون الذي يتمتع بموهبة الرسم والفن التشكيلي بصناعة مجسمات تحاكي واقع الحرب.

مجسمات طائرات ودبابات

وقال المدهون للجزيرة مباشر إنه صمم بشكل أساسي مجسمات لطائرات المساعدات الغذائية، والدبابات التي يجتاح بها جيش الاحتلال الإسرائيلي مختلف مناطق القطاع، إضافة إلى الأسلحة التي يستخدمها في حربه.

إعادة تدوير

وأوضح المدهون أنه يجمع كراتين المساعدات من الشوارع، ويحضرها إلى خيمة نزوحه، حيث يقوم بإعادة تدويرها وإعدادها على شكل ألعاب تعبّر عن واقع الحرب المتواصلة على القطاع.

وأشار إلى أنه يجد في ذلك محاولة للتفريغ النفسي وقضاء وقت الفراغ، خاصة أنه يحلم بأن يكون رسامًا كبيرًا، لافتًا إلى أنه يتمنى أن تتوقف الحرب ويعود إلى منزله الذي اعتاد ممارسة هواية الرسم فيه.

وأكد المدهون أنه يشعر بخوف شديد بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع “لمّا باسمع قصف بخاف، لما بخاف بجري على الكراتين وأعمل منها مجسمات“، في إشارة إلى أن ذلك يمثل دافعًا له لتصميم المزيد من المجسمات التي تحاكي واقع الحرب على غزة.

جدير بالذكر أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أدت إلى استشهاد أكثر من 16 ألف طفل، خاصة أن 70% من ضحاياها أطفال ونساء، في حين يعيش 17 ألف طفل بدون والديهم أو بدون أحدهما.