أحمد فتوح.. القبض على لاعب الزمالك إثر حادثة دهس وجدل حول تعاطيه المخدرات (فيديو)

ألقت أجهزة الأمن المصرية، اليوم الأحد، القبض على لاعب نادي (الزمالك) أحمد فتوح، إثر تورطه في حادث مروري على طريق الساحل، حيث صدم أحد الأشخاص ما أدى إلى وفاته.

ووفقًا لصحيفة (المصري اليوم) المحلية، فقد كشفت التحقيقات الأولية في حادث لاعب الزمالك، أن الضحية من محافظة الإسكندرية، يبلغ من العمر 54 عامًا، ويدعى السيد أحمد الشبكى.

وكان المجني عليه، بحسب المصدر ذاته، يمر بالمصادفة أمام بوابة مجلس الوزراء بمدينة (العلمين الجديدة) في حوالى الساعه الثالثة والنصف فجر اليوم من منطقة عبور المشاة.

وجرى نقل المصاب على الفور إلى مستشفى العلمين التخصصى لإجراء الإسعافات الأولية، لكنه فارق الحياة، وتم انتداب مفتش الصحة لكتابة تقرير أسباب الوفاة.

للاسف التحاليل تثبت تعاطي أحمد فتوح مخدر الحشيش وبعد وفاة اللي صدمة بسيارته في الساحل امس اللاعب مستقبله تقريبا انتهى .. حاجة تزعل والله يرحم المتوفي pic.twitter.com/JLcVH8bklT — Wael Al-Emam / وائل الإمام (@wael_alemam) August 11, 2024

ووفقا لـ(المصري اليوم) أكدت نتيجة تحليل المخدرات الذي خضع له أحمد فتوح، إيجابية التحليل وثبوت تعاطيه مخدر الحشيش.

وفتوح هو لاعب كرة قدم مصري يلعب كظهير أيسر في نادي الزمالك ومنتخب مصر. وُلد في 8 يوليو/تموز عام 1993، ويشتهر بقدراته الدفاعية وأدائه القوي، كما لعب على سبيل الإعارة لأندية أخرى مثل الإسماعيلي.