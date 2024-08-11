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أحمد فتوح.. القبض على لاعب الزمالك إثر حادثة دهس وجدل حول تعاطيه المخدرات (فيديو)

تصدّر اسمه محرك بحث غوغل في مصر عقب الواقعة

أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك المصري (وسائل التواصل)
11/8/2024-|آخر تحديث: 11/8/202403:18 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

ألقت أجهزة الأمن المصرية، اليوم الأحد، القبض على لاعب نادي (الزمالك) أحمد فتوح، إثر تورطه في حادث مروري على طريق الساحل، حيث صدم أحد الأشخاص ما أدى إلى وفاته.

ووفقًا لصحيفة (المصري اليوم) المحلية، فقد كشفت التحقيقات الأولية في حادث لاعب الزمالك، أن الضحية من محافظة الإسكندرية، يبلغ من العمر 54 عامًا، ويدعى السيد أحمد الشبكى.

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وكان المجني عليه، بحسب المصدر ذاته، يمر بالمصادفة أمام بوابة مجلس الوزراء بمدينة (العلمين الجديدة) في حوالى الساعه الثالثة والنصف فجر اليوم من منطقة عبور المشاة.

وجرى نقل المصاب على الفور إلى مستشفى العلمين التخصصى لإجراء الإسعافات الأولية، لكنه فارق الحياة، وتم انتداب مفتش الصحة لكتابة تقرير أسباب الوفاة.

ووفقا لـ(المصري اليوم) أكدت نتيجة تحليل المخدرات الذي خضع له أحمد فتوح، إيجابية التحليل وثبوت تعاطيه مخدر الحشيش.

وفتوح هو لاعب كرة قدم مصري يلعب كظهير أيسر في نادي الزمالك ومنتخب مصر. وُلد في 8 يوليو/تموز عام 1993، ويشتهر بقدراته الدفاعية وأدائه القوي، كما لعب على سبيل الإعارة لأندية أخرى مثل الإسماعيلي.

المصدر : صحف ومواقع مصرية