لماذا يسمح الله بقتل أهل غزة وفيهم المؤمنون وحفظة القرآن؟ داعية إسلامي يجيب (فيديو)

“كل ما يصيب الإنسان في الدنيا متعلق بجسده، أما الروح إذا سلمت انتهت القصة”

مع العدد الهائل من ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر منذ الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023، قد يتبادر إلى الذهن تساؤل: “لماذا يسمح الله عز وجل لعباده المخلصين ولعباده حفظة القرآن أن يحدث فيهم كل هذا القتل والدمار؟”.

الشيخ نشأت أحمد -الداعية الإسلامي- أجاب على هذا التساؤل عبر برنامج (أيام الله) على الجزيرة مباشر، فقال “لله في خلقه سنن، والذي يغيب عن هذه السنن محروم بلا شك”.

وأوضح “رب العباد كرر هذه الآية كثيرًا في القرآن (قَدْ خَلَتْ مِنْ قبلكم سنن) وقال سبحانه (فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا)، فهذه دعوة لنا لليقين بسنن الله التي أجراها على عباده”.

“الدنيا دار مفر والآخرة دار مقر”

وأوضح الداعية الإسلامي أن “من هذه السنن أن الله ما خلقنا للدنيا بل خلقنا للآخرة، فالدنيا دار مفر والآخرة هي دار مقر”.

وأشار إلى أن “كل ما يصيب الإنسان في الدنيا متعلّق بجسده، أما الروح إذا سلمت انتهت القصة، فإذا كانت الروح ستصعد إلى بارئها فالمستقبل هناك وليس في الدنيا، فالذي جعل مستقبله كله في الدنيا في حالة البدن هو الذي يموت من الحسرات، أما الذي نظر إلى المستقبل الحقيقي، يعلم أن هناك جنة ونعيمًا”.

وقال الشيخ نشأت “القرآن يشير إلى هذا ويبين أن هذا من سنن الله، فيربط بين مستقبلنا وابتلائه وامتحانه لنا، فيقول الله تعالى (أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم ۖ مَّسَّتْهُمُ ٱلْبَأْسَآءُ وَٱلضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُۥ مَتَىٰ نَصْرُ ٱللَّهِ ۗ أَلَآ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ)”.