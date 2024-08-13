تركيا.. مهاجم يطعن 5 أشخاص بحديقة مسجد في بث مباشر (فيديو)

اعتقلت الشرطة التركية، اليوم الثلاثاء، مُلثما يبلغ عمره 18 عاما بعد أن طعن 5 أشخاص، بمدينة إسكي شهير في شمال غرب البلاد.

وأوضحت تقارير إعلامية أن المهاجم كان يعتمر خوذة وغطاء للوجه ويرتدي سترة واقية من الرصاص، وقد ألصق على صدره شعار “الشمس السوداء” للنازيين، ويبث الهجوم مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عندما طعن 5 أشخاص في حديقة مسجد، منهم اثنان في حالة حرجة.

وبثت وسائل إعلام تركية مقطعا مصورا يُعتقد أن مُنفذ الهجوم التقطه وبثه مباشرة وهو يندفع إلى الحديقة والناس يفرون منه.

وذكرت وكالة الأناضول أن المهاجم كان تحت تأثير ألعاب الفيديو عند ارتكاب الجريمة.

هجوم عشوائي

وقال وزير الداخلية علي يرلي قايا اليوم الثلاثاء إن الشرطة اعتقلت المشتبه في ارتكابه الجريمة التي وصفها بأنها هجوم عشوائي.

من جانبه، قال وزير العدل عبر منصة إكس إن مدعين يحققون في الواقعة.

وقال محافظ إسكي شهير في بيان “تم التحفظ على أداة الجريمة، ويجري التحقيق الذي بدأه مكتب المدعي العام الرئيسي في إسكي شهير ضد المشتبه فيه، الذي بلغ 18 عامًا وليس له سجل جنائي سابق في التحقيقات التي أجريت حتى الآن”.

HASSAS İCERİK 🔴 Eskişehir'de PUBG oyununun etkisinde kalarak oyun karakteri gibi giyinip bir çay bahçesinde oturan vatandaşlara bıçakla saldıran şahsın eylemi gerçekleştirdiği anlarda kask kamerası ile canlı yayın yaptığı belirlendi. #PUBG #PUBG_MOBILE #SonDakika #deprem pic.twitter.com/jjTxf5Vfz3 — mehmet botanlı istanbul (@mehmet34istan) August 12, 2024

هاجم كبار السن

وقال يعقوب تاشجي، وهو أحد شهود العيان، للصحفيين، إنه أثناء وجوده في المنزل، لفت انتباهه شاب بالخارج بسبب ملابسه.

وأضاف “اعتقدت أنه سيركب دراجة نارية، ارتدى خوذته، ثم ابتعد، أخرج شيئًا من الحقائب ولبسه، وترك ما أحضره معه، كان هناك حقيبة سوداء ثم أبلغت الشرطة بذلك ثم هاجم كبار السن”.