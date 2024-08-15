سوريا.. طلاب يصممون جهاز إنعاش قلبي رغم شُح الإمكانيات بريف حلب (فيديو)

طورت مجموعة من طلاب قسم التجهيزات الطبية في جامعة حلب الحرة جهاز إنعاش قلبي طبق المواصفات العالمية، وذلك بالرغم من ضعف الإمكانيات في ظل غياب الدعم المالي للمشروع.

وفي حوار للجزيرة مباشر، قال الطالب بهاء خطيب إنه قام هو ومجموعة من أصدقائه بتصميم جهاز الانعاش القلبي الرئوي (CPR)، بهدف تخفيف الضغط على أطباء الإسعاف في المستشفيات.

وأضاف الطالب بهاء: “هذا الجهاز له حاجة كبيرة في مناطق سيطرة المعارضة السورية التي تعاني من هجمات نارية متكررة، فعندما يكون هناك إصابات حرجة بحاجة الى إنعاش يأتي دور جهاز الإنعاش في مساعدة الكوادر الطبية”.

لا يؤذي القفص الصدري

من جانبه، قال الطالب علي باريش آليك: “إن الجهاز يعمل عن طريق محرك دوراني، حيث يقوم بالضغط على صدر المريض دون أن يسبب أذى للقفص الصدري للمريض”.

ووضّحَ الطالب عماد الدين الزامل الصعوبات التي واجهتهم في صنع الجهاز، ومنها الوضع الاقتصادي المتردي للمنطقة، وضعف الإمكانات المادية التي تتسبب بشكل رئيسي في عدم توفير القطع الرئيسية؛ مما اضطرهم إلى إيجاد بدائل.

واختتم عماد الدين الحديث مؤكدًا: “لدينا القدرة على تصنيع نسخة أحدث من النسخة الحالية تساعد في عملية الإنعاش القلبي في حال توفر الدعم المادي المناسب”.