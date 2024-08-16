شاهد: عملية إنقاذ بطولية خلال سيول جارفة في اليمن

تصدر مشهد إنقاذ بطولي لأسرة كانت عالقة في السيول بمحافظة إب في اليمن منصات التواصل، حيث خاطر شاب بحياته لإنقاذ سيدات وأطفال حاصرتهم السيول.

واستعان الشاب اليمني بحبل بسيط طلب من السيدات أن يتمسكوا به، قبل أن يسهم رفقة آخرين في رفعهم للأعلى، وإيصالهم إلى منطقة آمنة.

واجتاحت سيول أجزاء واسعة من اليمن جراء أمطار غزيرة تواصل الهطول منذ مطلع أغسطس/آب الجاري، فيما أطلقت منظمة “اليونسيف” تحذيرًا من تداعيات الكارثة البيئية على العائلات المتضررة.

وأظهرت مقاطع “فيديو” متداولة عبر منصات التواصل، الخميس، مشاهد من جرف السيول ممتلكات المواطنين وتضرر مئات المنازل، في وقت تواصل فرق الدفاع المدني إجلاء العائلات من مناطق تدمرت بفعل السيول.

فيما تداول مدونون مشاهد تظهر جرف السيول طفلين في مديرية المشنة بمحافظة إب، في وقت غرقت العاصمة صنعاء بمياه الأمطار التي هطلت في وقت متأخر من الليل مما أدى إلى فيضانات في الشوارع.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” إن 180 ألف شخص تضرروا جراء السيول في اليمن، مبينة أن هناك حاجة ماسة إلى 4.9 ملايين دولار لتوسيع نطاق الاستجابة الطارئة للإغاثة.

فيما حذر الدفاع المدني في اليمن، المواطنين من الاقتراب أو العبور من ممرات السيول والمصبات المائية أثناء هطول الأمطار وعدم المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها لما يشكل ذلك من خطورة على الحياة.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن 57 شخصًا توفوا منذ بدء السيول، كما ألحقت الكارثة أضرارًا لأكثر من 34 ألف أسرة.