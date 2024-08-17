تركيا.. حريق غابات إزمير يمتد إلى المناطق السكنية وإصابة العشرات (فيديو)

ثالث أكبر مدينة تركية من حيث عدد السكان

امتد حريق غابات أمس الجمعة إلى المناطق السكنية في إزمير، التي تعدّ ثالث أكبر مدينة في تركيا من حيث عدد السكان.

وقالت السلطات إنه تم إخلاء 3 أحياء في منطقتي كارسياكا وبايراكلي، وإن 16 مبنى تضررت بسبب الحرائق.

وأعلنت وزارة الصحة التركية، أمس الجمعة، إصابة 78 شخصا جراء الحريق في غابات إزمير، بينهم 29 مصابا ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات.

وأضافت أنها أرسلت 10 سيارات إسعاف و3 فرق من وحدة فريق الإنقاذ الطبي الوطني، و42 من أفراد الرعاية الصحية إلى المنطقة.

واندلع حريق يوم الثلاثاء، في منطقة جبل يمانلار بإزمير، وسيطرت عليه السلطات إلى حد كبير حتى ظهر الخميس.

حريق كبير يلتهم الغابات فى ازمير التركية pic.twitter.com/Fyih8IQc6M — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) August 16, 2024

سرعة الرياح

وشبّ الحريق مجددا مساء الخميس، وانتشر بسرعة كبيرة بسبب الرياح، التي وصلت سرعتها إلى 80 كيلومترا في الساعة، وفق تصريح والي إزمير سليمان إلبان.

وغطّى دخان كثيف المدينة بكاملها تقريبا وتحولت لون السماء إلى اللونين البرتقالي والرمادي وفق صور بثتها وسائل إعلام تركية.

كما أخلى ناشطون بمجال حقوق الحيوان ملجأ للكلاب الضالة.

وأفادت قناة إن تي في الإخبارية التركية بأن الرياح القوية تجعل من المستحيل على المروحيات القاذفة للمياه التدخل ليلا.

وفي إطار التعزيزات، أُرسِل إلى المنطقة إطفائيون من عدة مدن تركية، وتم أيضا حشد الجيش والشرطة.