عملية إنقاذ مثيرة لامرأة حاولت الانتحار من أعلى جسر (فيديو)

انتشر على عدد من المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير يُظهر امرأة تحاول الانتحار على طريق أتال سيتو البحري الذي يربط بين مدينة مومباي ونافي مومباي في الهند.

وفي بداية الفيديو، يظهر رجل، كان يمرّ على الطريق، فرأى المرأة وهي تقفز إلى سور الجسر، فأمسك بيديها قبل سقوطها، ولحقت به قوات شرطة المرور التي تمكّنت من إنقاذ المرأة البالغة من العمر 56 عامًا من الموت.

Mumbai: Dramatic CCTV footage captures a woman attempting suicide on the #AtalSetu sea link, connecting #Mumbai and #NaviMumbai . With incredible bravery, Nhava-Sheva Traffic Police stopped her in time, saving her life. pic.twitter.com/cJMLm2RtB3

وبعد نجاح عملية الإنقاذ، أصدر مفوّض شرطة مومباي، بيانًا أشاد فيه بالفريق الذي شارك في عملية الإنقاذ، ووجه نداءً إلى المواطنين، قال فيه “أطلب من المواطنين تقدير هبة الحياة وعدم التصرف باندفاع في مثل هذه الظروف. لا تنسوا أبدًا أن أحباءكم يستحقون الأفضل”.

Viewers Discretion Advised

Responding promptly to an attempt to die by suicide at MTHL Atal Setu, the on-duty officials, PN Lalit Shirsat, PN Kiran Mahtre, PC Yash Sonawane & PC Mayur Patil of @Navimumpolice jumped over the railing & rescued the individual saving her life.

I… pic.twitter.com/h9JYayucLk

— पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई – CP Mumbai Police (@CPMumbaiPolice) August 16, 2024