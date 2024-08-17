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عملية إنقاذ مثيرة لامرأة حاولت الانتحار من أعلى جسر (فيديو)

في اللحظات الأخيرة

محاولة انتحار في مدينة مومباي الهندية
محاولة انتحار في مدينة مومباي الهندية (مواقع إلكترونية)
17/8/2024-|آخر تحديث: 17/8/202401:36 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

انتشر على عدد من المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير يُظهر امرأة تحاول الانتحار على طريق أتال سيتو البحري الذي يربط بين مدينة مومباي ونافي مومباي في الهند.

وفي بداية الفيديو، يظهر رجل، كان يمرّ على الطريق، فرأى المرأة وهي تقفز إلى سور الجسر، فأمسك بيديها قبل سقوطها، ولحقت به قوات شرطة المرور التي تمكّنت من إنقاذ المرأة البالغة من العمر 56 عامًا من الموت.

“أحباؤكم يستحقون الأفضل”

وبعد نجاح عملية الإنقاذ، أصدر مفوّض شرطة مومباي، بيانًا أشاد فيه بالفريق الذي شارك في عملية الإنقاذ، ووجه نداءً إلى المواطنين، قال فيه “أطلب من المواطنين تقدير هبة الحياة وعدم التصرف باندفاع في مثل هذه الظروف. لا تنسوا أبدًا أن أحباءكم يستحقون الأفضل”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل