إيلون ماسك يعلق على إغلاق منصة إكس في البرازيل

قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في منشور له على منصة إكس التي يمتلكها، عقب قرار إغلاق مكتبهم في البرازيل، إن القرار كان صعبًا بسبب “أوامر الرقابة” التي وصفها بغير القانونية من قاضي المحكمة الفدرالية العليا ألكسندر مورايس، وما قال إنها مطالب لتسليم المعلومات الخاصة.

وأضاف “إذا وافقنا على مطالب مورايس بالرقابة السرية (غير القانونية) ونقل المعلومات الخاصة، فلا سبيل لتبرير هذا الأفعال دون الشعور بالحرج”.

The decision to close the 𝕏 office in Brazil was difficult, but, if we had agreed to @alexandre ’s (illegal) secret censorship and private information handover demands, there was no way we could explain our actions without being ashamed.

وكانت إكس قد أعلنت، في وقت سابق من يوم السبت الماضي، أنها ستغلق مكتبها في البرازيل بسبب “أوامر الرقابة” الواردة من القاضي مورايس.

وأشار بيان القسم المسؤول عن العلاقات الحكومية العالمية في المنصة الرقمية إلى أن إغلاق المكتب سببه تهديد القاضي مورايس سرًّا لأحد ممثلي الشركة في البرازيل بالاعتقال، في حال عدم امتثال إكس لأمر إزالة بعض الملفات الشخصية والمحتويات المسؤولة عن انتشار المعلومات الكاذبة.

كما رأى بيان المنصة أن “أفعال القاضي (مورايس) تتعارض مع الحكم الديمقراطي”، مضيفًا “على الشعب البرازيلي أن يختار؛ إما الديمقراطية أو مورايس”.

Last night, Alexandre de Moraes threatened our legal representative in Brazil with arrest if we do not comply with his censorship orders. He did so in a secret order, which we share here to expose his actions.

Despite our numerous appeals to the Supreme Court not being heard,… pic.twitter.com/Pm2ovyydhE

— Global Government Affairs (@GlobalAffairs) August 17, 2024