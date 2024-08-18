إيلون ماسك يعلق على إغلاق منصة إكس في البرازيل

قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في منشور له على منصة إكس التي يمتلكها، عقب قرار إغلاق مكتبهم في البرازيل، إن القرار كان صعبًا بسبب “أوامر الرقابة” التي وصفها بغير القانونية من قاضي المحكمة الفدرالية العليا ألكسندر مورايس، وما قال إنها مطالب لتسليم المعلومات الخاصة.

وأضاف “إذا وافقنا على مطالب مورايس بالرقابة السرية (غير القانونية) ونقل المعلومات الخاصة، فلا سبيل لتبرير هذا الأفعال دون الشعور بالحرج”.

The decision to close the 𝕏 office in Brazil was difficult, but, if we had agreed to @alexandre’s (illegal) secret censorship and private information handover demands, there was no way we could explain our actions without being ashamed. — Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2024

وكانت إكس قد أعلنت، في وقت سابق من يوم السبت الماضي، أنها ستغلق مكتبها في البرازيل بسبب “أوامر الرقابة” الواردة من القاضي مورايس.

وأشار بيان القسم المسؤول عن العلاقات الحكومية العالمية في المنصة الرقمية إلى أن إغلاق المكتب سببه تهديد القاضي مورايس سرًّا لأحد ممثلي الشركة في البرازيل بالاعتقال، في حال عدم امتثال إكس لأمر إزالة بعض الملفات الشخصية والمحتويات المسؤولة عن انتشار المعلومات الكاذبة.

“إما الديمقراطية أو مورايس”

كما رأى بيان المنصة أن “أفعال القاضي (مورايس) تتعارض مع الحكم الديمقراطي”، مضيفًا “على الشعب البرازيلي أن يختار؛ إما الديمقراطية أو مورايس”.