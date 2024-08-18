إيلون ماسك يعلق على إغلاق منصة إكس في البرازيل
“إما الديمقراطية أو مورايس”
قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في منشور له على منصة إكس التي يمتلكها، عقب قرار إغلاق مكتبهم في البرازيل، إن القرار كان صعبًا بسبب “أوامر الرقابة” التي وصفها بغير القانونية من قاضي المحكمة الفدرالية العليا ألكسندر مورايس، وما قال إنها مطالب لتسليم المعلومات الخاصة.
وأضاف “إذا وافقنا على مطالب مورايس بالرقابة السرية (غير القانونية) ونقل المعلومات الخاصة، فلا سبيل لتبرير هذا الأفعال دون الشعور بالحرج”.
اقرأ أيضاlist of 4 items
وصف العربية بـ”لغة الأعداء”.. إيلون ماسك “أراد خداع العالم ففضحته ابنته” (فيديو)
حروب الذكاء الاصطناعي.. إيلون ماسك يعيد رفع دعوى ضد مؤسسي “أوبن أيه آي”
منشورات إيلون ماسك “المضللة” بشأن الانتخابات الأمريكية تتخطى مليار مشاهدة
The decision to close the 𝕏 office in Brazil was difficult, but, if we had agreed to @alexandre’s (illegal) secret censorship and private information handover demands, there was no way we could explain our actions without being ashamed.
— Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2024
وكانت إكس قد أعلنت، في وقت سابق من يوم السبت الماضي، أنها ستغلق مكتبها في البرازيل بسبب “أوامر الرقابة” الواردة من القاضي مورايس.
وأشار بيان القسم المسؤول عن العلاقات الحكومية العالمية في المنصة الرقمية إلى أن إغلاق المكتب سببه تهديد القاضي مورايس سرًّا لأحد ممثلي الشركة في البرازيل بالاعتقال، في حال عدم امتثال إكس لأمر إزالة بعض الملفات الشخصية والمحتويات المسؤولة عن انتشار المعلومات الكاذبة.
“إما الديمقراطية أو مورايس”
كما رأى بيان المنصة أن “أفعال القاضي (مورايس) تتعارض مع الحكم الديمقراطي”، مضيفًا “على الشعب البرازيلي أن يختار؛ إما الديمقراطية أو مورايس”.
Last night, Alexandre de Moraes threatened our legal representative in Brazil with arrest if we do not comply with his censorship orders. He did so in a secret order, which we share here to expose his actions.
Despite our numerous appeals to the Supreme Court not being heard,… pic.twitter.com/Pm2ovyydhE
— Global Government Affairs (@GlobalAffairs) August 17, 2024