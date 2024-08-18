شهد تصوير أفلام جيمس بوند.. اندلاع حريق بمبنى “سومرست هاوس” التاريخي في لندن (فيديو)

سيطر نحو 125 من رجال الإطفاء على حريق اندلع فوق سطح مبنى “سومرست هاوس” في العاصمة البريطانية، اليوم السبت، من دون أن تتعرض الأعمال الفنية الرئيسية في المبنى التاريخي لأي ضرر.

وذكرت إدارة الإطفاء في لندن أن 25 سيارة إطفاء توجهت لإخماد الحريق بعد انطلاق جرس الإنذار قبل منتصف النهار. وقالت الشرطة إنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

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وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي سحابة كثيفة من الدخان تتصاعد من سطح المتحف الواقع على ضفاف نهر التيمز.

ويعود تاريخ “سومرست هاوس” الواقع على ضفاف نهر التيمز إلى عام 1547، وكان فيما سبق قصرا ملكيا، وهو مركز ثقافي وفني وترفيهي في الوقت الحالي.

واشتهر هذا المبنى بعد تصوير أفلام عدة فيه، مثل Love Actually الذي صُوّر في عام 2003، واثنين من سلسلة أفلام جيمس بوند، وأيضًا Sleepy Hollow لتيم بيرتون في عام 1999.

وقالت كيلي فوستر، مساعدة مفوض إدارة الإطفاء في لندن، خلال مؤتمر صحفي “تعمل فرق الإطفاء في الوقت الحالي على إخماد ما تبقى من النيران”.

وأضافت “وقع الحريق في جزء من سطح المبنى. وشكّل عمر المبنى وتصميمه تحديا لفرق الإطفاء في أثناء استجابتهم الأولية”.

وذكرت أن رجال الإطفاء سيظلون في الموقع طوال الليل، مشيرة إلى أن التحقيق لا يزال جاريا لمعرفة سبب الحريق.

واندلع الحريق في الجناح الغربي لمبنى سومرست حيث تقع المكاتب الإدارية وليس الأعمال الفنية.

ويوجد معرض كورتولد، الذي يضم أعمالا فنية نادرة من العصور الوسطى وحتى القرن العشرين، في الجناح الشمالي للمبنى.

وقال جوناثان ريكي مدير مؤسسة سومرست هاوس تراست “من السابق لأوانه التعليق على حالة المبنى”. وأضاف “أنا على يقين من أن الضرر لحق بجزء صغير من المبنى”.

وتابع “مبنى سومرست هاوس الرئيسي سيظل مغلقا حتى إشعار آخر، لكن معرض كورتولد سيعاد فتحه أمام الجمهور غدا الأحد”.

وكان المبنى الأصلي قد هُدم في عام 1775 ثم أعيد بناؤه.