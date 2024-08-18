فيضانات عارمة في النمسا تجرف سيارات وتتسبب في انهيارات أرضية (فيديو)

تسببت الفيضانات العارمة التي ضربت مناطق مختلفة في النمسا بحدوث انهيارات أرضية وأضرار جسيمة في الطرق والسكك الحديدية.

وأظهر مقطع “فيديو” متداول على وسائل التواصل الاجتماعي سيولًا من المياه الموحلة تجرف سيارات في غرب النمسا.

وقالت السلطات إن الانهيارات الأرضية تسببت بإغلاق طريق في جبال الألب يربط بين إقليمي “فورارلبيرغ” و”تيرول” النمساويين عبر ممر “أرلبيرغ”، في جبال الألب.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إن مستويات قياسية من الأمطار هطلت على أجزاء من العاصمة فيينا في شرق البلاد.

وذكرت الهيئة أن قوة الفيضانات سحبت امرأة إلى أسفل حافلة في شمال المدينة، مضيفة أن المرأة نُقلت إلى المستشفى في حالة حرجة.

وتابعت الهيئة أن إدارة الإطفاء في العاصمة تلقت أكثر من 450 اتصالًا، أمس السبت، بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فوضى مرورية وعطلت حركة السكك الحديدية.

ونتجت الفيضانات التي ضربت النمسا بعد هطول أمطار غزيرة تدمير أحد الجسور، وغمرت عددًا من الشوارع والطوابق السفلية لبعض المباني.