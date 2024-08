فيضان يجتاح قرية في جبال الهيمالايا بعد انكسار بحيرة جليدية (فيديو)

اجتاحت فيضانات قرية في منطقة جبال هيمالايا في نيبال، الجمعة، نجمت عن انكسار جليد إحدى البحيرات الجليدية.

تأتي الحادثة مثالا جديدا على آثار ظاهرة الاحتباس الحراري في الجبال العالية، حسب ما أفادت السبت السلطات المحلية وكذلك عدد من الخبراء.

ويرى الخبراء أن هذا الفيضان مثال صارخ على “التأثير الكارثي” لارتفاع درجات الحرارة في العالم على السكان الذين يساهمون بشكل محدود جدًا في ذلك من خلال تسبّبهم بانبعاث كمّيات قليلة جدًا فحسب من غازات الدفيئة.

وجرفت سيول من المياه المتجمدة الجمعة نحو 14 مبنى على الأقل من بينها 7 منازل، بعدما تدفّقت فجأة على قرية تايم الواقعة على ارتفاع 3800 متر.

وأوضح المركز الدولي لتنمية الجبال أن هذا الفيضان “نتج من انكسار بحيرة ثيانبو الجليدية”.

وأكد المسؤول في السلطة المحلية جاجات براساد بوسال ذلك استنادا إلى دراسة أجريت على مسح جوي. ولاحظ أن “ثمة عددًا من البحيرات الجليدية انكسرت إحداها”.

The recent glacial lake outburst floods (GLOFs) in Thame, Solukhumbu district in the Everest region have caused severe damage and endangered human lives.

Prioritising climate change and mountain issues, Nepal has begun to systematically promote the mountain agenda in national… pic.twitter.com/vQ0u5T06MN

— Rupak Sapkota (@RupakSapkota) August 17, 2024