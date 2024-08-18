فيضان يجتاح قرية في جبال الهيمالايا بعد انكسار بحيرة جليدية (فيديو)

اجتاحت فيضانات قرية في منطقة جبال هيمالايا في نيبال، الجمعة، نجمت عن انكسار جليد إحدى البحيرات الجليدية.

تأتي الحادثة مثالا جديدا على آثار ظاهرة الاحتباس الحراري في الجبال العالية، حسب ما أفادت السبت السلطات المحلية وكذلك عدد من الخبراء.

“تأثير كارثي”

ويرى الخبراء أن هذا الفيضان مثال صارخ على “التأثير الكارثي” لارتفاع درجات الحرارة في العالم على السكان الذين يساهمون بشكل محدود جدًا في ذلك من خلال تسبّبهم بانبعاث كمّيات قليلة جدًا فحسب من غازات الدفيئة.

وجرفت سيول من المياه المتجمدة الجمعة نحو 14 مبنى على الأقل من بينها 7 منازل، بعدما تدفّقت فجأة على قرية تايم الواقعة على ارتفاع 3800 متر.

وأوضح المركز الدولي لتنمية الجبال أن هذا الفيضان “نتج من انكسار بحيرة ثيانبو الجليدية”.

وأكد المسؤول في السلطة المحلية جاجات براساد بوسال ذلك استنادا إلى دراسة أجريت على مسح جوي. ولاحظ أن “ثمة عددًا من البحيرات الجليدية انكسرت إحداها”.

The recent glacial lake outburst floods (GLOFs) in Thame, Solukhumbu district in the Everest region have caused severe damage and endangered human lives. Prioritising climate change and mountain issues, Nepal has begun to systematically promote the mountain agenda in national… pic.twitter.com/vQ0u5T06MN — Rupak Sapkota (@RupakSapkota) August 17, 2024

الفيضانات الجليدية

وخلافًا للبحيرات العادية، تفتقر البحيرات الجليدية إلى الاستقرار لأن الجليد أو الرواسب المكونة من الصخور تحبس المياه. ولكن عندما تعبر المياه المتراكمة هذه الحواجز الطبيعية، يحدث ما يسمى الفيضانات الجليدية فتغمر المياه على نطاق واسع المناطق الواقعة في اتجاه مجرى النهر.

ويحذر العلماء من أن السكان قد يكونون أكثر عرضة لمثل هذه الأحداث بفعل ذوبان الأنهار الجليدية في جبال هيمالايا بمعدل ينذر بالخطر، جرّاء التغير المناخي.

وقال المحلل في المركز الدولي لتنمية الجبال تنزينغ شوغيال شيربا إن “ملايين من الناس في الجبال لا علاقة لهم بانبعاثات غازات الدفيئة، لكنهم يعانون العواقب الكارثية لهذه الانبعاثات بطريقة أكثر تكرارا وشدة من أي وقت مضى”.

وظهرت مئات البحيرات الجليدية التي تشكلت نتيجة ذوبان الأنهار الجليدية في جبال هيمالايا في العقود الأخيرة، وأُحصيت 2070 بحيرة في نيبال في دراسة أجراها المركز الدولي لتنمية الجبال عام 2020.

وقُتل أكثر من 70 شخصا في شمال شرق الهند في أكتوبر/تشرين الأول 2023، بعد انكسار مفاجئ لبحيرة جليدية تقع على ارتفاع كبير.