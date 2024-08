لا يجد الزائر لشواطئ مدينة الإسكندرية في مصر على ساحل البحر المتوسط أي صدى لتحذيرات بشأن احتمال التعرض لموجات مدّ عاتية.

فقد تفاقم الزحام في سواحل متفرقة بالمدينة تقلصت مساحتها بفعل موجات المد التي تركت آثارها على مناطق سيدي بشر وميامي والعصافرة وستانلي والعجمي وغيرها عبر نحر لم يتوقف منذ عشرات السنين، ويشي بأن شيئًا ما يمكن أن يحدث.

يشير أبو مصطفى، أحد المصطافين بشاطئ قرب منطقة سيدي جابر، إلى حواجز صخرية متراكمة وضعتها هيئة حماية الشواطئ لمواجهة أي مد محتمل، لكنه يقول للجزيرة مباشر إنه جاء من القاهرة مع أسرته للاستمتاع بالبحر، ولا يريد أن يسمع شيئًا عن تلك التحذيرات.

كما يشير في سخرية إلى رايات سود وحمر رفعتها جهات الإنقاذ للتحذير من ارتفاع الأمواج قائلًا “مفيش فايدة”، وبدا أنه لم يعد كافيًا رفع رايات التحذير؛ فكان اللجوء إلى مكبرات الصوت في مشهد متكرر يقول إن أمواج المتوسط لن تكون كما كانت في السابق.

جاء ذلك في حين يتصاعد الجدل بشأن ثورة المتوسط على خلفية تحذير أطلقه عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، عن زلازل جديدة في أرخبيل دوديكانيز اليوناني.

For all clarity, I did not say that a tsunami is imminent in the Mediterranean basin. In a recent post I said that in 365 AD a M 8.6 near Crete generated a tsunami and that a similar event may occur in the (near) future. Be careful with your words!https://t.co/N5krrxCgJO

— Frank Hoogerbeets (@hogrbe) July 24, 2024