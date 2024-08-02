حاربت في فلسطين.. مصر تنعى ابتسامات محمد أول ضابطة في الجيش

نعت القوات المسلحة المصرية، إبتسامات محمد عبد الله، أول ضابطة في الجيش المصري، والتي توفيت عن عمر يناهز 97 عاما.

وقال المتحدث العسكري، في منشور على “إكس”، أمس الأربعاء، أن لابستامات دور “بطولي” فى حرب فلسطين عام 1948، “حيث حملت السلاح وشاركت في عمليات تمريض مصابي العمليات أثناء الحرب بالمستشفى الميداني الذي أعدته مصر داخل مدينة غزة”.

وحسب وسائل إعلام محلية، فقد انضمت ابتسامات للهلال الأحمر المصري في سن 20 عامًا، وحينها طلبت القوات المسلحة فتيات للتطوع في قطاع الخدمات الطبية والمجهود الحربي عام 1947.

وحينما أنهت ابتسامات الدراسة، انضمت ابتسامات كضابطة للقوات المسلحة برتبة ملازم أول، لتصبح أول فتاة مصرية تأخذ رتبة عسكرية.

وبعد العودة من فلسطين عقب حرب 1948، كرمها الملك فاروق ومنحها نجمة فلسطين ونوط الجدارة من الذهب.