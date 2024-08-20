مشهد مثير لثوران بركان في إندونيسيا لحظة وجود متسلقين على قمته (فيديو)

وثّق مقطع فيديو التقطته طائرة بدون طيار لحظات مثيرة عاشها متسلقون على جبل دوكونو البركاني في إندونيسيا، السبت 19 أغسطس/آب، حيث ثار البركان فجأة، وبلغ ارتفاع سحابة الرماد البركاني نحو 700 مترًا، وذلك خلال وجودهم على قمة الجبل وعلى مسافة قريبة جدًا من فوهته.

أظهر الفيديو المتسلقين وهم يهرعون للنزول مع تصاعد سحابة الرماد البركاني واقترابها منهم، في مشهد مثير حظي بانتشار واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

أكدت الشرطة المحلية أنها لم تكن على علم بوجود المتسلقين على الجبل لحظة ثوران البركان، لكنها لم تسجل أي إصابات، ونجح جميع المتسلقين في العودة سالمين.

رفعت السلطات مستوى التأهب، وحذرت في بيان رسمي من أي محاولات لتسلق الجبل في الوقت الحالي، وطالبت السياح والزوار بالابتعاد عن محيط فوهة البركان لتجنب أي أخطار قد تنتج عن سقوط الرماد البركاني.