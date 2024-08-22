شاهد: مشهد مهيب لصاعقة برق تضرب برج الساعة في مكة المكرمة

نشر الحساب الرسمي للهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين بالمملكة العربية السعودية، على منصة “إكس”، فيديو وصورا لمشاهد بروق وأمطار هطلت على الحرم المكي والمعتمرين مساء أمس الأربعاء.

اللهم صيبًا نافعًا، اللهم اجعلها أمطار خير وبركة، اللهم اجعلها سقيا رحمة.#المسجد_الحرام pic.twitter.com/DL6ODRQs3B — الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين (@AlharamainSA) August 21, 2024

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد في المملكة تحذيرًا مبكرًا باللون الأصفر، من هطل أمطار خفيفة أو متوسطة على مناطق مكة، تصحبها تأثيرات في نشاط الرياح السطحية وتدني مستوى الرؤية.

ووثق مصوّرون سعوديون، أمس الأربعاء، لقطات مميزة لمشهد ضرب صاعقة برق أعلى قمة برج الساعة في مدينة مكة المكرمة بالسعودية.

فقد نشر المدون ملهم هندي عبر حسابه على المنصات، مشاهد مرئية تظهر صاعقة البرق أعلى برج الساعة.

ماشاء الله .. كانت الليلة في #مكة عاصفة رعدية قوية مع هطول امطار غزيرة شمال مكة ومتوسطة على غربها وبرج الساعة يتلقى عدة صواعق pic.twitter.com/fnsEYHYTG9 — الفلكي مُلهَم هندي (@MulhamH) August 21, 2024

وشارك المصور يوسف بجاش، فيديو على موقع إنستغرام، يُظهر جانبًا من الصاعقة التي ضربت البرج، معلقا عليه بقوله “البرق والصواعق في سماء مكة المكرمة”.