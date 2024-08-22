منوعات|السعودية

شاهد: مشهد مهيب لصاعقة برق تضرب برج الساعة في مكة المكرمة

صاعقة برق تضرب برج الساعة في الحرم المكي (منصات التواصل)
22/8/2024-|آخر تحديث: 22/8/202401:48 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

نشر الحساب الرسمي للهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين بالمملكة العربية السعودية، على منصة “إكس”، فيديو وصورا لمشاهد بروق وأمطار هطلت على الحرم المكي والمعتمرين مساء أمس الأربعاء.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد في المملكة تحذيرًا مبكرًا باللون الأصفر، من هطل أمطار خفيفة أو متوسطة على مناطق مكة، تصحبها تأثيرات في نشاط الرياح السطحية وتدني مستوى الرؤية.

ووثق مصوّرون سعوديون، أمس الأربعاء، لقطات مميزة لمشهد ضرب صاعقة برق أعلى قمة برج الساعة في مدينة مكة المكرمة بالسعودية.

فقد نشر المدون ملهم هندي عبر حسابه على المنصات، مشاهد مرئية تظهر صاعقة البرق أعلى برج الساعة.

وشارك المصور يوسف بجاش، فيديو على موقع إنستغرام، يُظهر جانبًا من الصاعقة التي ضربت البرج، معلقا عليه بقوله “البرق والصواعق في سماء مكة المكرمة”.

المصدر : الجزيرة مباشر