عشرات القتلى والجرحى بانفجار مصنع أدوية في الهند (فيديو)

أعلنت الشرطة الهندية، اليوم الخميس، أن انفجارا وقع في مصنع للأدوية أسفر عن مقتل 17 شخصا على الأقل وإصابة 40 آخرين بجروح، غالبيتهم بحروق ناجمة عن مواد كيميائية.

وبحسب صحيفة “هندو” فإن قوة الانفجار كانت شديدة لدرجة أن عددا من القتلى تناثرت أشلاؤهم في أنحاء الموقع.

وقع الانفجار عصر أمس الأربعاء في مصنع للأدوية مساحته 40 فدانا تابع لشركة إسينشيا أدفانسد ساينسز المملوكة للقطاع الخاص في منطقة أناكابالي بولاية أندرا براديش، وهو الأسوأ الذي يقع في الولاية خلال السنوات القليلة الماضية.

وأكد قائد شرطة المنطقة أنه لم يبق أحد داخل المبنى وأن عمليات الإنقاذ انتهت.

ونقلت صحيفة “إنديان إكسبرس” عن مسؤول في الشرطة المحلية قوله إن الجرحى أصيبوا بحروق كيميائية مروّعة.

وقال “كان الأمر مروّعا ومفجعا”، واصفا معاناة الجرحى أثناء نقلهم إلى سيارات الإسعاف بأنهم “كانوا يصرخون قبل أن يفقدوا الوعي”.

تفاعلات كيميائية

من جانبه، قال سكرتير الصناعات بالولاية إن الانفجار تسبب في إصابة نحو 40 شخصا، مضيفا أن عمليات الإنقاذ اكتملت.

ويقول مسؤولون حكوميون إنهم يشتبهون في أن الانفجار حدث في المفاعل الكيميائي، وأنهم يراجعون لقطات كاميرات المراقبة ويستجوبون المصابين لمعرفة ما إذا كان سبب الانفجار خطأ بشريا.

وقال السكرتير “تشير التحقيقات الأولية.. إلى حدوث تسرب لبخار أدى إلى تفاعلات كيميائية تسببت في الانفجار”، موضحا أن المادة التي يتعلق بها الحادث هي ميثيل ثلاثي بيوتيل الإيثر.

وقدم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تعازيه لعائلات الضحايا في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، وقال “بالألم بسبب فقدان الأرواح”، معلنًا عن تعويضات قدرها 2380 دولارًا لأسرة كل قتيل.