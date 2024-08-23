اللحظات الأولى لانقلاب حافلة من أعلى جبل إلى نهر ومصرع وإصابة العشرات (فيديو)

قالت الشرطة النيبالية إن 27 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 16 آخرون بعد انحراف حافلة تقل سياحا هنود عن الطريق وانزلاقها إلى أسفل منحدر جبلي إلى ضفة نهر في وسط البلاد، اليوم الجمعة.

وذكر قائد الشرطة المحلية رابيندرا ريجمي أن فريق البحث انتشل جميع الأشخاص الـ43 الذين كانوا على متن الحافلة.

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وقال ريجمي إنه قد “تم نقل المصابين جوا إلى كاتماندو حيث يتلقون العلاج”، مضيفا أن جميعهم مواطنون هنود.

وقال المتحدث باسم الشرطة شايليندرا تابا إن جميع الركاب البالغ عددهم 43 من الهنود وكانوا في طريقهم إلى العاصمة كاتمندو قادمين من مدينة بوكارا السياحية.

وعادة ما تشكل الطرق الوعرة في المنطقة الجبلية تحديا للسائقين لأنها غالبا ما تكون ضيقة وخطيرة مما يجعل من الصعب قيادة المركبات الكبيرة عبر المنحنيات الضيقة.

وأمضت قوات الأمن النيبالية عدة ساعات في عمليات البحث وانتشال الجثث، وهي مهمة كانت صعبة بسبب ارتفاع منسوب نهر مارسيانجدى إثر هطول أمطار موسمية استمرت لعدة أيام.

وكانت الحافلة في طريقها من بوكارا إلى كاتماندو عندما وقع الحادث في أينباهارا، على بعد حوالي 130 كيلومترا جنوب غرب كاتماندو.

ولم تتضح أسباب الحادث على الفور، لكن المنطقة شهدت هطول أمطار متكررة في الأيام الأخيرة، وهو ما قد يكون سببا في وقوع الحادث.