مصرع العشرات جراء انهيار سد أربعات شرقي السودان (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة السودانية مصرع 4 أشخاص على الأقل إثر غرقهم جراء انهيار سد “أربعات” بمحلية القنب والأوليب بولاية البحر الأحمر شرقي السودان بسبب السيول والأمطار التي ضربت الولاية.

وقالت وزارة الصحة في بيان لها، مساء أمس الأحد، إن الوزير هيثم إبراهيم وقف على حجم الأضرار الناتجة عن انهيار السد، مشيرة إلى أن عددًا من الأسر لا يزال عالقا في الجانب الآخر من مجرى المنطقة المنكوبة.

وأضاف البيان أن السلطات سترسل طائرة مروحية لإنقاذ العالقين والبحث عن المفقودين.

وأظهر مقطع فيديو لحظة جريان السيل الذي تسبب في انهيار سد أربعات.

انهيار سد أربعات بالبحر الأحمر حيث تسببت السيول في مسح كل القرى والحلال بالمنطقة ولا يوجد حصر حتى الآن للضحايا أو العالقين في الجبال.

اللهم لطفك بأهلنا في البحر الأحمر #انهيار_سد_اربعات#السودان #سيول_وفيضانات_السودان pic.twitter.com/AfmRCm42lV — داليا الطاهر- Dalia Eltahir (@dalia_eltahir) August 25, 2024

عشرات الضحايا

في سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام محلية أن 60 شخصا على الأقل لقوا حتفهم جراء انهيار السد، فيما لا يزال العديد من الأشخاص في عداد المفقودين.

ويحتوي سد أربعات على خزان يعد المصدر الرئيسي للمياه العذبة لمدينة بورتسودان القريبة على البحر الأحمر.

ودمرت الفيضانات منازل وجرفت مركبات وأجبرت المواطنين على الفرار إلى مناطق مرتفعة، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ.

وقد تسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات في السودان هذا الصيف في إلحاق الأضرار بما يقدر بـ317 ألف شخص، وأسفرت عن مقتل 39 شخصا، وفقا لما ذكره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية