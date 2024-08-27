إنقاذ 13 شخصا علقوا ساعة ونصف في الهواء بمدينة ألعاب بأستراليا (فيديو)

عاش 13 شخصا نحو ساعة ونصف صعبة بعد أن توقفت لعبة كانوا يستخدمونها، بينما هم في الهواء.

وقالت الشركة المالكة لمدينة ألعاب “سي وورلد” في أستراليا إن الحادث وقع بسبب خطأ تقني.

وأظهرت صور الركاب وهم معلقون في الهواء، بينما كان أفراد من الشركة يحاولون حل المشكلة.

وذكرت الشركة أنه تم تقديم المياه إلى الركاب العالقين، كما تم تزويدهم بمظلات للحماية.

وأضافت أن الفريق الهندسي التابع لها تمكن من إنزال اللعبة من الهواء، ومساعدة الركاب على مغادرتها بأمان.

وحسب موقع مدينة الألعاب، يبلغ ارتفاع اللعبة نحو 15 مترا، وتصل سرعتها إلى 30 كيلومترا في الساعة.