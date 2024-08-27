بريطانية تقفز من ارتفاع 7 آلاف قدم لتحتفل بعيد ميلادها الـ102 (فيديو)

أصبحت مانيت بايلي أكبر بريطانية سنا تقفز بالمظلة من طائرة، بعد أن احتفلت بعيد ميلادها الـ102 بالقفز من ارتفاع 7 آلاف قدم (أكثر من ألفي متر).

وقالت مانيت إن القفزة كانت “رائعة!”.

ولم تكن هذه أول مرة تحيي فيها مانيت ذكرى ميلادها في أجواء مليئة بالإثارة، فقد احتفلت بعيد ميلادها الـ100 بقيادة سيارة سباق بسرعة 209 كيلومترات في الساعة.

وكانت مانيت متزوجة من مظلي، كما خدمت في الفرع النسائي من سلاح البحرية البريطانية خلال الحرب العالمية الثانية.