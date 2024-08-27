شاهد: سقوط جسر مشاة بدمشق يودي بحياة شخص ويصيب آخرين

شهدت العاصمة السورية، أمس الاثنين، حادث سقوط جسر المشاة في منطقة السومرية؛ مما أودى بحياة شخص وأصاب اثنين آخرين بجروح.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن محافظ دمشق، محمد طارق كريشاتي، تأكيد وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين جراء سقوط جسر مشاة على سيارة في المتحلق الجنوبي جراء ارتطام شاحنة به.

وأضاف أن ورشات المحافظة تعمل على رفع الأضرار وفتح مسرب للسيارات لتسهيل حركة المرور.

محافظ دمشق: ورشات المحافظة تعمل على رفع الأضرار وفتح مسرب للسيارات لتسهيل حركة المرور.https://t.co/6ukGBlHkoT

. pic.twitter.com/JjpqzxPLqy — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) August 26, 2024

ســقوط جسر المشاة على المتحلق الجنوبي بدمشق على سيارة فان _ أوتستراد السومرية. pic.twitter.com/FjIkH6Dl0w — سوريون (@Syrian_Blog) August 26, 2024

الجسر سليم

وذكر مسؤولون سوريون أن الجسر سليم إنشائيًّا وفنيًّا، وأنه يُستعمَل منذ 20 عاما ولم تكن فيه أي عيوب توحي بوجود مشكلة فنية، قائلين إن السبب الأساسي هو عملية الصدم المباشر من قبل ناقلة ضخمة تحمل “باغر” ذات ارتفاع يتجاوز الأمتار الخمسة المسموح بها، إذ اصطدمت تلك الشاحنة بالجسر؛ مما أدى إلى سقوطه على سيارة فان كانت تمرّ تحته.

وقال مدير هندسة المرور والنقل في محافظة دمشق إن “طريق المتحلق الجنوبي أُعيد فتحه أمام حركة السير بعد الانتهاء من رفع الأضرار”.