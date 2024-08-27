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شاهد: سقوط جسر مشاة بدمشق يودي بحياة شخص ويصيب آخرين

سقوط جسر مشاة في العاصمة السورية دمشق
سقوط جسر مشاة في العاصمة السورية دمشق (سانا)
27/8/2024

شهدت العاصمة السورية، أمس الاثنين، حادث سقوط جسر المشاة في منطقة السومرية؛ مما أودى بحياة شخص وأصاب اثنين آخرين بجروح.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن محافظ دمشق، محمد طارق كريشاتي، تأكيد وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين جراء سقوط جسر مشاة على سيارة في المتحلق الجنوبي جراء ارتطام شاحنة به.

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وأضاف أن ورشات المحافظة تعمل على رفع الأضرار وفتح مسرب للسيارات لتسهيل حركة المرور.

 

 

الجسر سليم

وذكر مسؤولون سوريون أن الجسر سليم إنشائيًّا وفنيًّا، وأنه يُستعمَل منذ 20 عاما ولم تكن فيه أي عيوب توحي بوجود مشكلة فنية، قائلين إن السبب الأساسي هو عملية الصدم المباشر من قبل ناقلة ضخمة تحمل “باغر” ذات ارتفاع يتجاوز الأمتار الخمسة المسموح بها، إذ اصطدمت تلك الشاحنة بالجسر؛ مما أدى إلى سقوطه على سيارة فان كانت تمرّ تحته.

وقال مدير هندسة المرور والنقل في محافظة دمشق إن “طريق المتحلق الجنوبي أُعيد فتحه أمام حركة السير بعد الانتهاء من رفع الأضرار”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالة الأنباء السورية

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