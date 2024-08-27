عواصف رعدية وأمطار غزيرة تتسبب في وفاة وإصابة المئات وتهدم منازل ومساجد باليمن (فيديو)

تسببت الأمطار والفيضانات باليمن في وفاة 36 شخصا على الأقل وإصابة 564 آخرين بمحافظة الحديدة غربي البلاد، حسب ما أعلنت منظمة الصحة العالمية.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تٌُظهر عواصف رعدية تهز المدينة مصحوبة بأمطار غزيرة.

وتحولت سيول الأمطار في أواخر الشهر الماضي إلى فيضانات متدفقة اجتاحت المدن والقرى، مخلفة وراءها دمارا كبيرا.

ووسط تحذيرات للمحافظات الغربية والوسطى في اليمن من توقعات تزايد الأمطار الغزيرة، تعيش أكثر من 8400 عائلة نازحة وجدت نفسها فجأة بدون مكان تلجأ إليه، بعد تدمير 6700 مأوى في محافظة مأرب شرقي اليمن.

وحولت الأمطار الغزيرة الشوارع إلى أنهار، وجرفت المنازل والماشية وسبل العيش، كما جرفت المياه البنية التحتية العامة، بما في ذلك المرافق الصحية والطرق.

تهدم وتضرر عشرات المنازل وعدة مساجد

ومنذ أواخر يوليو/تموز الماضي، ازداد معدل هطل الأمطار في مدن يمنية مما أدى إلى مصرع عشرات الأشخاص، وتضرر نحو ربع مليون آخرين، خصوصا من يعيشون في مخيمات النزوح، وفق الأمم المتحدة التي حذرت من أن الطقس السيئ سيستمر حتى سبتمبر/أيلول المقبل.

وحذرت منظمة الصحة العالمية في بيان لها من أن “شوارع صنعاء مشبعة بالمياه ومليئة بالمخلفات والمياه الراكدة آخذة في الارتفاع، ومعها خطر الإصابة بأمراض مثل حمّى الضنك والملاريا والكوليرا. وبدون تدخل فوري، يواجه العديد من المدن المتضررة من الفيضانات أخطارا متزايدة على الصحة العامة”.

بدورها، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية تهدم وتضرر 30 منزلا و5 مساجد جزئيا وكليا، ودفن وطمر نحو 20 بئر مياه جراء السيول في مديرية حريب القراميش بمحافظة مأرب وسط البلاد.

وقال صادق هيسان، مدير مديرية حريب، إن الخسائر الأولية في القطاع الزراعي أظهرت تضرر أكثر من 5000 لبنة (اللبنة الواحدة تساوي نحو 45 مترا مربعا) من الأراضي، غالبيتها مزروعة بأشجار الفواكه والبن، مشيرا إلى افتقار المديرية للإمكانات الضرورية لمواجهة هذه الكوارث.