تماسيح تتجول في شوارع مدن هندية غمرتها الفيضانات (فيديو)

تداول ناشطون ووسائل إعلام هندية مشاهد على منصات التواصل تظهر تجوّل أعداد من التماسيح في شوارع هندية غمرتها مياه الفيضانات التي تضرب البلاد.

وقالت وسائل إعلام محلية إن تماسيح ظهرت بصورة مفاجئة في شوارع ومدن الهند عقب ارتفاع منسوب مياه نهر فيشواميتري في ولاية غوجارات، وسط حالة من الخوف والصدمة بين السكان المحليين.

ووفق وسائل الإعلام فقد وصل فريق من إدارة الغابات في النهاية وأمسك بعضها، إلا أنه أثار مخاوف السكان بشأن تزايد أعدادها مع تدفق مياه الأمطار والسدود نتيجة الحالة الجوية في البلاد.