تماسيح تتجول في شوارع مدن هندية غمرتها الفيضانات (فيديو)
تداول ناشطون ووسائل إعلام هندية مشاهد على منصات التواصل تظهر تجوّل أعداد من التماسيح في شوارع هندية غمرتها مياه الفيضانات التي تضرب البلاد.
وقالت وسائل إعلام محلية إن تماسيح ظهرت بصورة مفاجئة في شوارع ومدن الهند عقب ارتفاع منسوب مياه نهر فيشواميتري في ولاية غوجارات، وسط حالة من الخوف والصدمة بين السكان المحليين.
ووفق وسائل الإعلام فقد وصل فريق من إدارة الغابات في النهاية وأمسك بعضها، إلا أنه أثار مخاوف السكان بشأن تزايد أعدادها مع تدفق مياه الأمطار والسدود نتيجة الحالة الجوية في البلاد.
#GujaratFlood
भाई अब तो हद्द हो गई,गुजरात मे दीन दहाड़े मगरमच्छ घूम रहे हैं,विडियो वड़ोदरा का बताया जा रहा है।
अब छुपाने को अपना कुछ ना रहा "मगर" दिखने लगे हैं, दरवाजों पे 🤪
ऐसी बाढ़ भगवान कहीं ना दे, उपर बारिश नीचे मगरमच्छ।#HeavyRainAlert #Vadodara #vadodaraRains #Gujrat pic.twitter.com/HyzuWKmyDU
— Monu kumar (@ganga_wasi) August 28, 2024
विश्वामित्रि नदी के तेज पानी के बहाव में कई मगरमच्छ वडोदरा शहर के अंदर घुसे #Crocodiles #Vadodara #VishwamitriRiver #GujaratFlood pic.twitter.com/tUckXXmsk8
— CNBC-AWAAZ (@CNBC_Awaaz) August 27, 2024