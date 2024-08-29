شاهد: لحظة اصطدام حافلتي نقل في إسطنبول ومصرع شخص وإصابة 50

لقى شخص مصرعه وأصيب العشرات، اليوم الخميس، جراء تصادم بين حافلتي نقل عام “متروبوس” في منطقة “كوجوك جكمجة” بإسطنبول التركية.

وأدى التصادم العنيف بين الحافلتين اللتين تسيران عادة بسرعة متوسطة، في وفاة شخص وإصابة 50 آخرين، من بينهم اثنان في حالة حرجة.

وأظهرت مشاهد التقطت بـ”كاميرات” مراقبة في أحد الشوارع لحظة التصادم، التي ظهر فيها إحدى سيارات التنظيم والصيانة تقف في طريق مرور الحافلات، وهو ما فاجأ سائق الحافلة الذي حاول أن يتفاداها، لكنه اصطدم بالحافلة المقابلة له.

•⁠ ⁠Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 50 kişi yaralandı

•⁠ ⁠Olayla ilgili olarak 4 kişi gözaltına alındı İstanbul Küçükçekmece’deki metrobüs kazasının güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı https://t.co/5fJ3z5V5L6 pic.twitter.com/eIEGVTS9Cq — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) August 29, 2024

كما أظهرت مشاهد من داخل إحدى الحافلات لحظة التصادم، وآثاره في الركاب.

وأوقفت السلطات المحلية سائقي الحافلتين ومفتشًا، للتحقيق معهم في الحادث.

ويعد “المتروبوس” هو الشريان الرئيس للنقل اليومي في إسطنبول، ويربط بين شطري المدينة الآسيوي والأوروبي، ويستقله نحو مليون راكب يوميًا.