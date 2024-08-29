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شاهد: لحظة اصطدام حافلتي نقل في إسطنبول ومصرع شخص وإصابة 50

اصطدام حافلتي "متروبوس في تركيا
اصطدام حافلتي "متروبوس" في تركيا (الأناضول)
29/8/2024-|آخر تحديث: 29/8/202410:55 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

لقى شخص مصرعه وأصيب العشرات، اليوم الخميس، جراء تصادم بين حافلتي نقل عام “متروبوس” في منطقة “كوجوك جكمجة” بإسطنبول التركية.

وأدى التصادم العنيف بين الحافلتين اللتين تسيران عادة بسرعة متوسطة، في وفاة شخص وإصابة 50 آخرين، من بينهم اثنان في حالة حرجة.

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وأظهرت مشاهد التقطت بـ”كاميرات” مراقبة في أحد الشوارع لحظة التصادم، التي ظهر فيها إحدى سيارات التنظيم والصيانة تقف في طريق مرور الحافلات، وهو ما فاجأ سائق الحافلة الذي حاول أن يتفاداها، لكنه اصطدم بالحافلة المقابلة له.

كما أظهرت مشاهد من داخل إحدى الحافلات لحظة التصادم، وآثاره في الركاب.

وأوقفت السلطات المحلية سائقي الحافلتين ومفتشًا، للتحقيق معهم في الحادث.

ويعد “المتروبوس” هو الشريان الرئيس للنقل اليومي في إسطنبول، ويربط بين شطري المدينة الآسيوي والأوروبي، ويستقله نحو مليون راكب يوميًا.

المصدر : الجزيرة مباشر

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