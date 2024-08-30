ارتفاع عدد مستخدمي تطبيق (تشات جي.بي.تي) إلى 200 مليون أسبوعيا

قالت شركة “أوبن إيه آي”، اليوم الجمعة، إن روبوت المحادثة “شات جي بي تي” لديه الآن أكثر من 200 مليون مستخدم أسبوعيًا، وهو ما يمثل ضعف قاعدة مستخدميه منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

و”تشات جي بي تي” هو تطبيق ذكاء اصطناعي متخصص في المحادثة والإجابة عن الأسئلة المختلفة قدمته شركة “أوبن إيه آي” لمحاكاة المحادثات البشرية عبر تقنيات حديثة ومتطورة.

وشهد تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي نموًا سريعًا منذ إطلاقه في 2022، وتتوقع الشركة أن تتزايد أعداد المستخدمين بشكل أكبر مع إطلاق نظام التشغيل “آي أو إس 18” من شركة “آبل”.

وكانت شركة “آبل”، التي تصنع أحد أشهر الهواتف المحمولة في العالم “آيفون”، قد أعلنت أن نظام التشغيل “آي أو إس 18” سيدمج تطبيق “شات جي بي تي” مع تطبيق “سيري”.

وهذا يعني أنه إذا فشلت “آبل انتليجنس” -الذكاء الاصطناعي الخاص بأبل- في الإجابة عن سؤال ما، فسوف يطلب “سيري” من المستخدم طلب المساعدة من تطبيق “شات جي بي تي”.

ونقل موقع “أكسيوس” الأمريكي عن المدير التنفيذي لشركة “أوبن إيه آي” سام ألتمان، قوله: “الأشخاص يستخدمون أدواتنا الآن كجزء من حياتهم اليومية، وهو الأمر الذي يحدث فارقًا حقيقيًا في مجالات مثل الرعاية الصحية والتعليم، سواء كان ذلك من خلال المساعدة في مهام روتينية، أو حل مشكلات صعبة، أو إطلاق العنان للإبداع”.

وأشار إلى أن 92% من أغنى 500 شركة تستخدم منتجات شركة “أوبن إيه آي”.

على نحو منفصل، وقّعت شركتا “أوبن إيه.آي” و”أنثروبيك” الناشئة للذكاء الاصطناعي اتفاقيات مع الحكومة الأمريكية لإجراء أبحاث واختبار وتقييم نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لهما، حسبما قال معهد سلامة الذكاء الاصطناعي الأمريكي.

وذكرت تقارير إعلامية أن شركتي “آبل” و”إنفيديا” تجريان محادثات للاستثمار في “أوبن إيه.آي” في إطار جولة جديدة لجمع التمويل من شأنها أن ترفع قيمة مطورة برنامج “تشات جي.بي.تي” إلى أكثر من 100 مليار دولار.

ووفقًا للتقارير، من المتوقع أيضًا أن تستثمر “مايكروسوفت” الداعمة لـ”أوبن إيه.آي” في الشركة.