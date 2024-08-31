شاهد: سيول غير مسبوقة بالمدينة المنورة وأمطار غزيرة على المسجد النبوي
اجتاحت المدينةَ المنورة بالمملكة العربية السعودية، ليلة السبت، سيولٌ غير مسبوقة بعد هطل أمطار غزيرة على المنطقة.
وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة للسيول وهي تجرف السيارات في الشوارع.
— Tahir (@garza_555) August 30, 2024
#المدينة_المنورة سيول بفعل الأمطار الغزيرة، البنية التحتية لم تستطيع إستيعاب الكمية الهائلةpic.twitter.com/WXE1jA9mb0
— ربيع (@rabiih) August 31, 2024
وكان المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية قد أصدر، أمس الجمعة، تحذيرات بشأن هطل أمطار على المدينة المنورة وجريان سيول.
الإنذار الأحمر – #منطقة_المدينة_المنورة – #المهد #وادي_الفرع
للتفاصيل https://t.co/bWB8QvvE2U #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/WS8Jp1WgrV
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) August 30, 2024
المسجد النبوي
وأظهرت مقاطع مصورة هطل أمطار غزيرة على المسجد النبوي.
وسط الأمطار الغزيرة🌧️
إقامة صلاة العشاء للمؤذن #أسامة_الأخضر
الجمعة، ٢٦ صفر ١٤٤٦هـ#أمطار_المدينة pic.twitter.com/BbJ0xeWvnF
— أذان المسجد النبوي🕌 (@azan_nabawi) August 31, 2024
#امطار_المدينة وتلاوة #أحمد_بن_طالب ❤️🩹.#المدينة_المنورة pic.twitter.com/VKiImhMYpY
— تلاوات من المسجد النبوي✨ (@madinah2_0) August 30, 2024
البقيع
كما تداولت وسائل التواصل صورا لمياه الأمطار وقد أغرقت مقابر البقيع بجوار المسجد النبوي.