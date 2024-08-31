شاهد: سيول غير مسبوقة بالمدينة المنورة وأمطار غزيرة على المسجد النبوي

اجتاحت المدينةَ المنورة بالمملكة العربية السعودية، ليلة السبت، سيولٌ غير مسبوقة بعد هطل أمطار غزيرة على المنطقة.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة للسيول وهي تجرف السيارات في الشوارع.

#المدينة_المنورة سيول بفعل الأمطار الغزيرة، البنية التحتية لم تستطيع إستيعاب الكمية الهائلةpic.twitter.com/WXE1jA9mb0 — ربيع (@rabiih) August 31, 2024

وكان المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية قد أصدر، أمس الجمعة، تحذيرات بشأن هطل أمطار على المدينة المنورة وجريان سيول.

المسجد النبوي

وأظهرت مقاطع مصورة هطل أمطار غزيرة على المسجد النبوي.

وسط الأمطار الغزيرة🌧️

إقامة صلاة العشاء للمؤذن #أسامة_الأخضر

الجمعة، ٢٦ صفر ١٤٤٦هـ#أمطار_المدينة pic.twitter.com/BbJ0xeWvnF — أذان المسجد النبوي🕌 (@azan_nabawi) August 31, 2024

البقيع

كما تداولت وسائل التواصل صورا لمياه الأمطار وقد أغرقت مقابر البقيع بجوار المسجد النبوي.