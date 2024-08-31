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شاهد: سيول غير مسبوقة بالمدينة المنورة وأمطار غزيرة على المسجد النبوي

أمطار المدينة المنورة (واس)
31/8/2024-|آخر تحديث: 31/8/202403:56 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

اجتاحت المدينةَ المنورة بالمملكة العربية السعودية، ليلة السبت، سيولٌ غير مسبوقة بعد هطل أمطار غزيرة على المنطقة.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة للسيول وهي تجرف السيارات في الشوارع.

وكان المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية قد أصدر، أمس الجمعة، تحذيرات بشأن هطل أمطار على المدينة المنورة وجريان سيول.

المسجد النبوي

وأظهرت مقاطع مصورة هطل أمطار غزيرة على المسجد النبوي.

البقيع

كما تداولت وسائل التواصل صورا لمياه الأمطار وقد أغرقت مقابر البقيع بجوار المسجد النبوي.

المصدر : الجزيرة مباشر

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