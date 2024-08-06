حروب الذكاء الاصطناعي.. إيلون ماسك يعيد رفع دعوى ضد مؤسسي “أوبن أيه آي”

أعاد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك رفع الدعوى التي سبق أن تقدّم بها ثم سحبها، ضد المشاركين في تأسيس شركة “أوبن أيه آي”، مُبتكرة برنامج “تشات جي بي تي”، متّهمًا إيّاهم بعدم احترام المهمة الرئيسية للشركة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه الدعوى بعد شهرين تقريبًا من سحب ماسك، رئيس شركتي “تسلا” و”سبيس إكس” والمساهم في “أوبن أيه آي”، دعوى مماثلة ضد “أوبن أيه آي” ومؤسسيها سام ألتمان وغريغ بروكمان، اللذين يتهمهما بالاحتيال والتآمر والإعلانات المضللة.

وانضم ماسك إلى “أوبن أيه آي” عام 2015 على أساس أنّها شركة غير ربحية، لكنّ ألتمان خدعه بحسب قوله، وقرر في النهاية التحالف مع شركة مايكروسوفت.

اتهامات بالخداع والاحتيال

وأشارت دعوى ماسك إلى أن “ألتمان أكد لماسك أن الجانب غير الربحي يجعل من الممكن ضمان الحياد والتركيز على الأمان والشفافية لصالح الجميع وليس فقط المساهمين، لكن اتضح أنّ هذا الكلام لم يُنفَّذ وأنها عملية احتيال كبيرة قام بها ألتمان”.

وأضافت الدعوى أنّ “النتيجة كانت أن أوبن أيه آي التي لألتمان ومايكروسوفت مصالح كبيرة فيها، قُيّمت أخيرًا بمبلغ كبير جدًّا قدره 100 مليار دولار”.

وأنه “نتيجة لأعمالهما غير القانونية، حقق المتهمان ثروة بشكل غير عادل تصل إلى مليارات الدولارات، في حين أن ماسك الذي شارك في تأسيس الشركة الناشئة الربحية، خُدع هو والعامّة”.

استثمارات مايكروسوفت

في نهاية 2022، أحدثت “أوبن أيه آي” ضجة كبيرة مع إطلاق برنامجها “تشات جي بي تي” الذي يتيح إنشاء نصوص بناءً على طلبات بسيطة باللغة اليومية، قبل إطلاق أدوات إنشاء صور ومقاطع فيديو بناءً أيضا على طلبات مكتوبة.

وقد دعمت مايكروسوفت استثمارات “أوبن أيه آي” التي تُقدر بمليارات الدولارات، ودعمت أيضا إدارة الشركة الناشئة عندما سعى مجلس الإدارة إلى إقالة سام ألتمان في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وفرضت توظيفه وكل الموظفين الذين لم يؤيدوا رحيله.

وتراجع مجلس إدارة “أوبن أيه آي” في نهاية المطاف عن قراره وأعاد ألتمان إلى منصبه، قبل استبدال عدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وقد أطلق إيلون ماسك شركته “إكس أيه آي” المتخصصة في الذكاء الاصطناعي عام 2023.