“فلتكن حربا اليوم”.. إيلون ماسك يقاضي عددا من الشركات بسبب منصته “إكس”

رفع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك دعوى ضد شركة إعلانية وعدد من المجموعات الكبيرة، متّهماً إياها بمقاطعة “غير قانونية” لمنصته إكس مما جعلها تتكبّد خسائر وصلت إلى مليارات عدة من الدولارات.

وكتب ماسك في منشور على منصة إكس، أمس الثلاثاء، “لقد حاولنا لعامين حلّ هذا الأمر سلمياً. فلتكن حربًا اليوم”.

ويتهم ماسك الشركات المعنية بممارسات مناهضة للمنافسة، في دعوى قضائية رفعها ضد الاتحاد العالمي للمعلنين (WFA) أمام محكمة فيدرالية في تكساس.

ومن بين المجموعات المستهدفة شركتا “مارس” و”يونيليفر” البريطانية الهولندية، وكلتاهما تعملان في قطاع الأغذية، بالإضافة إلى سلسلة الصيدليات الأمريكية الكبيرة (سي في إس هيلث) وشركة الطاقة الدنماركية (اورستيد).

Everyone who has been boycotted should file a lawsuit in every country they’ve been boycotted https://t.co/TG2nE5LZAk

وفي الوثائق القضائية التي اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، اتّهم ماسك الاتحاد العالمي للمعلنين بالعمل سرًا من خلال مبادرة مسماة (GARM) “التحالف العالمي لوسائل الإعلام المسؤولة”، مع هذه المجموعات وغيرها، بهدف “حرمان منصة إكس للتواصل الاجتماعي من مليارات الدولارات المتأتية من الإعلانات”.

وفي أعقاب استحواذ إيلون ماسك على منصة “إكس” التي كانت تحمل اسم “تويتر”، في نهاية عام 2022، قرر عدد كبير من المعلنين مغادرة المنصة، خوفاً من تعرّض إعلاناتهم لمحتوى إشكالي.

واعتبرت المديرة العامة لمنصة “إكس” ليندا ياكارينو، في مقطع فيديو الثلاثاء عبر المنصة، أن “إكس كانت ضحيّة لعملية مقاطعة ممنهجة وغير قانونية”.

I strongly encourage any company who has been systematically boycotted by advertisers to file a lawsuit.

There may also be criminal liability via the RICO Act.

— Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2024