شاهد: اللحظات الأولى لزلزال في اليابان سبب تسونامي صغير

ضرب زلزال بلغت قوته 7.1 درجات جزيرة كيوشو جنوب اليابان، وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. مما أثار موجات تسونامي صغيرة دون تقارير عن أضرار كبيرة.

وأفادت الهيئة في البداية عن زلزالين قويين بقوة 6.9 و7.1 درجات، لكنها صححت لاحقاً بأن زلزالاً واحداً فقط حدث. وأكدت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الزلزال كان بقوة 7.1 درجات.

أظهرت لقطات بثتها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية اهتزاز إشارات المرور بعنف في مدينة ميازاكي على الساحل الجنوبي الشرقي لجزيرة كيوشو.

وذكر مسؤول محلي لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن “سطح البحر يتأرجح وشعرت بهزة قوية استمرت بين 30 ثانية ودقيقة”.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة يوشيماسا هاياشي أن المسؤولين تلقوا ثلاثة تقارير عن إصابات طفيفة ولم تحدث انقطاعات في البنية التحتية بما في ذلك الكهرباء والمياه والاتصالات.

🇯🇵 | NEW IMAGES OF JAPAN EARTHQUAKE 🚨

The earthquake initially rated 6.9 has been revised to 7.1. Extensive damage reported and a #tsunami risk remains. #Miyazaki #earthquake #Japan pic.twitter.com/PpYecxQIQt

— Breaking News (@PlanetReportHQ) August 8, 2024