شاهد: اللحظات الأولى لزلزال في اليابان سبب تسونامي صغير

ضرب زلزال بلغت قوته 7.1 درجات جزيرة كيوشو جنوب اليابان، وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. مما أثار موجات تسونامي صغيرة دون تقارير عن أضرار كبيرة.

وأفادت الهيئة في البداية عن زلزالين قويين بقوة 6.9 و7.1 درجات، لكنها صححت لاحقاً بأن زلزالاً واحداً فقط حدث. وأكدت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الزلزال كان بقوة 7.1 درجات.

أضرار الزلزال

أظهرت لقطات بثتها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية اهتزاز إشارات المرور بعنف في مدينة ميازاكي على الساحل الجنوبي الشرقي لجزيرة كيوشو.

وذكر مسؤول محلي لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن “سطح البحر يتأرجح وشعرت بهزة قوية استمرت بين 30 ثانية ودقيقة”.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة يوشيماسا هاياشي أن المسؤولين تلقوا ثلاثة تقارير عن إصابات طفيفة ولم تحدث انقطاعات في البنية التحتية بما في ذلك الكهرباء والمياه والاتصالات.

🇯🇵 | NEW IMAGES OF JAPAN EARTHQUAKE 🚨 The earthquake initially rated 6.9 has been revised to 7.1. Extensive damage reported and a #tsunami risk remains. #Miyazaki #earthquake #Japan pic.twitter.com/PpYecxQIQt — Breaking News (@PlanetReportHQ) August 8, 2024

موجات تسونامي صغيرة

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن موجات تسونامي صغيرة أخذت بالظهور بعد الزلزال، حيث بلغ ارتفاعها 50، 20، و10 سنتيمترات في ميناء ميازاكي. وطلبت الوكالة من السكان عدم الاقتراب من البحر حتى يُرفع التحذير.

وأنشأت الحكومة اليابانية فريق عمل خاص للتعامل مع تداعيات الزلزال، حسب بيان رسمي.

الزلازل في اليابان

وتقع اليابان على حافة “حزام النار” في المحيط الهادئ وهي عرضة للزلازل بسبب موقعها على أربع صفائح تكتونية رئيسية.

وتشهد البلاد حوالي 1500 هزة سنوياً، 18% منها زلازل عالمية. غالباً ما تكون هذه الزلازل خفيفة بفضل التقنيات وأنظمة البناء الصارمة.

وتعرضت اليابان لزلزال مدمر بلغت قوته 9 درجات في مارس/آذار 2011، مما أحدث تسونامي خلف نحو 18500 قتيل ومفقود.

وفي مارس/آذار 2022، تسبب زلزال بقوة 7.4 درجات قبالة ساحل فوكوشيما في مقتل ثلاثة أشخاص.

وتُفرض في اليابان قوانين بناء صارمة تهدف إلى تحمل الزلازل القوية وتُجرى تدريبات طوارئ بشكل روتيني.