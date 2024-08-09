بإرادة قوية.. طالب كفيف يجتاز اختبارات التوجيهي حالِمًا بدراسة الشريعة (فيديو)

في إنجاز ملهم يتحدى العوائق والظروف، نجح الشاب السوري الكفيف عبد الرحمن نعناع في اجتياز امتحانات الثانوية العامة، ولم تمنعه إعاقته التي ولد بها من استكمال تعلّمه، بل حوّلها إلى شعلة إلهام لأقرانه من المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال الشاب البالغ من العمر أربعة وعشرين عامًا “اجتزت امتحان الثانوية العامة وأريد أن أكمل تعليمي في كلية الشريعة الإسلامية”.

وأوضح عبد الرحمن، الذي يعيش في إدلب، للجزيرة مباشر، طريقة دراسته للمنهاج عن طريق مبادرة نبض التي أطلقها أساتذة في الشمال السوري، إضافة إلى مساعدته من قبل الأساتذة في المعهد بتسجيل الدروس صوتيًّا له ليتمكن من حفظها.

“رسالة إلى أقراني”

وأضاف “أعيد تشغيل الصوت إلى أن أحفظ الجملة والدرس كاملًا، ومن ثم تم تعيين كتّاب من قبل وزارة التربية ليقرؤوا لنا أسئلة الامتحانات ويكتبوا إجاباتها”.

ووجّهَ الشاب عبد الرحمن رسالة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة والمكفوفين دعاهم فيها إلى أن يستمروا في التعلم ولو أخفقوا في إحدى سنوات الدراسة، ولا يستسلموا.